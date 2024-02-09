https://ria.ru/20240209/intervyu-1926417733.html

Итальянский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Итальянский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Итальянский эксперт прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на западное общественное мнение в отношении истории связей... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:01

2024-02-09T14:01

2024-02-09T14:01

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

украина

москва

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может повлиять на западное общественное мнение в отношении истории связей России и Украины и необходимости проведения переговоров для завершения украинского конфликта, заявил РИА Новости руководитель центра изучения России, Кавказа и Средней Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI) Альдо Феррари (Aldo Ferrari). "Я не думаю, что (на Западе) многие прослушают два часа интервью, честно говоря. Но часть общественного мнения останется поражена, если решат это сделать. Но на мой взгляд, не все вещи, которые сказал Путин, общеизвестны, потому что о них очень мало говорили на Западе, максимум, давался пересказ в паре строк", - сказал Феррари, занимающий должность профессора венецианского университета Ка-Фоскари. По его словам, Карлсон с интервью Путина "растаможил, восстановил возможность для западных СМИ сделать интервью с президентом РФ, чего долго не происходило". Свидетельством этой "таможенной очистки", отметил Феррари, стала аналитическая статья в итальянской газете, автор которой, традиционно выступая с антироссийских позиций, с раздражением критикует Карлсона. "Понятно, что для неспециалистов сложно проследить за словами об этногенезе украинцев, исторических отношениях русских и украинцев, но я думаю, что этот момент может что-то изменить в понимании России со стороны значимой части европейских граждан", - сказал итальянский профессор. Он согласился с тем, что это интервью может стать толчком к тому, чтобы западное общество стало активнее выступать за начало переговоров по Украине. "Уже на протяжении нескольких месяцев антироссийское давление в медиа слабеет. Газеты и СМИ в целом довольно откровенно говорят об отрицательном течении боевых действий для Украины. Начинает рассматриваться возможность, я бы даже сказал, необходимость приближения к мирным переговорам. На мой взгляд, это интервью именно в этом направлении.… Атмосфера на Западе меняется. Как минимум в Италии у меня ощущение, что изрядная часть населения не следует за курсом правительства вместе с США и Украиной. Даже на политическом уровне в последние месяцы, помимо заявлений для видимости об абсолютной и непоколебимой поддержке Украины, многие страны Европы готовятся к решению, отличному от бесконечной поддержки Украины, неизвестно в направлении чего", - заключил Феррари. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926345035.html

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