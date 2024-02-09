https://ria.ru/20240209/intervyu-1926407348.html

Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев

Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости заявил, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:23

2024-02-09T13:23

2024-02-09T13:27

сша

россия

владимир путин

дмитрий киселев

такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости заявил, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Конечно, это интервью – историческое явление. Безусловно, оно войдет в историю журналистики и политики", - сказал Киселев агентству. Он назвал интервью "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке. "Судя по призывам до выхода интервью, когда в ЕС заговорили о санкциях против журналиста Карлсона, а в США его стали обзывать идиотом (об этом говорила Хиллари Клинтон), ему не простят этот мужественный поступок. Посмотрим, что прозвучит в качестве ответа с Запада. Надеюсь, что это будут не только ругательства, которые полетели в адрес Карлсона еще до самого интервью", - добавил Киселев. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что Карлсон несмотря ни на что профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который действовал в интересах США. "Пытался в доступной манере показать американцам глупость решений властей США о том, чтобы тратить деньги американских налогоплательщиков на войну с Россией. Американцы же люди прагматичные, как сказал во время интервью Путин", - отметил Киселев. Он подчеркнул, что журналист внимательно следил за сложными для американского понимания высказываниями и мыслями президента, ведь "американцы привыкли к упрощенным моделям в телевизионных шоу, а у Путина было слишком сложно для американского цирка". Киселев обратил внимание, что Карлсон с достоинством воспринял игру, которую навязал ему Путин, взявший инициативу беседы, и повел себя очень спокойно и профессионально, ведь цель интервьюера не самолюбование, а намерение показать точно интервьюируемого. Путин, как отметил Киселев, знал, что, возможно, это будет перегрузка для американского рынка, но он не снизился до их уровня, а наоборот, их возвысил до понимания более сложного. "Карлсон был тактичен, что очень хорошо, без фанаберии. И между ним и Путиным образовалась химия - и это заслуга их обоих", - добавил Киселев. "Президент постарался разъяснить свое понимание, российскую позицию - как он это постоянно делает в других интервью, в общении с журналистами, на пресс-конференциях, в своих статьях, в разговорах с мировыми лидерами, но при этом пытался уйти от легкости необыкновенной, как у Хлестакова - Байден не способен такое переварить, слишком сложно ему понять. И всем обмельчавшим западным политикам – от Шольца до Макрона - тоже. Ведь Путин обращался к европейским и американским интеллектуалам - мимо политиков, поверх их голов", - сказал Киселев. Путин, отметил он, говорит на совершенно другом уровне интеллектуальном и моральном - если и не высмеивает их, то по крайней мере дает повод людям понимающим улыбнуться. "И лично к Такеру он отнесся с уважением, Путин всегда уходит от личного - в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях", - заключил Киселев.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926407235.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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Ольга Фомченкова

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