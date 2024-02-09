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Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев - РИА Новости, 09.02.2024
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13:23 09.02.2024 (обновлено: 13:27 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926407348.html
Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев
Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости заявил, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:23
2024-02-09T13:27
сша
россия
владимир путин
дмитрий киселев
такер карлсон
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926337362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb160d56e5b9954300c38ca99daa42e6.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости заявил, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Конечно, это интервью – историческое явление. Безусловно, оно войдет в историю журналистики и политики", - сказал Киселев агентству. Он назвал интервью "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке. "Судя по призывам до выхода интервью, когда в ЕС заговорили о санкциях против журналиста Карлсона, а в США его стали обзывать идиотом (об этом говорила Хиллари Клинтон), ему не простят этот мужественный поступок. Посмотрим, что прозвучит в качестве ответа с Запада. Надеюсь, что это будут не только ругательства, которые полетели в адрес Карлсона еще до самого интервью", - добавил Киселев. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что Карлсон несмотря ни на что профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который действовал в интересах США. "Пытался в доступной манере показать американцам глупость решений властей США о том, чтобы тратить деньги американских налогоплательщиков на войну с Россией. Американцы же люди прагматичные, как сказал во время интервью Путин", - отметил Киселев. Он подчеркнул, что журналист внимательно следил за сложными для американского понимания высказываниями и мыслями президента, ведь "американцы привыкли к упрощенным моделям в телевизионных шоу, а у Путина было слишком сложно для американского цирка". Киселев обратил внимание, что Карлсон с достоинством воспринял игру, которую навязал ему Путин, взявший инициативу беседы, и повел себя очень спокойно и профессионально, ведь цель интервьюера не самолюбование, а намерение показать точно интервьюируемого. Путин, как отметил Киселев, знал, что, возможно, это будет перегрузка для американского рынка, но он не снизился до их уровня, а наоборот, их возвысил до понимания более сложного. "Карлсон был тактичен, что очень хорошо, без фанаберии. И между ним и Путиным образовалась химия - и это заслуга их обоих", - добавил Киселев. "Президент постарался разъяснить свое понимание, российскую позицию - как он это постоянно делает в других интервью, в общении с журналистами, на пресс-конференциях, в своих статьях, в разговорах с мировыми лидерами, но при этом пытался уйти от легкости необыкновенной, как у Хлестакова - Байден не способен такое переварить, слишком сложно ему понять. И всем обмельчавшим западным политикам – от Шольца до Макрона - тоже. Ведь Путин обращался к европейским и американским интеллектуалам - мимо политиков, поверх их голов", - сказал Киселев. Путин, отметил он, говорит на совершенно другом уровне интеллектуальном и моральном - если и не высмеивает их, то по крайней мере дает повод людям понимающим улыбнуться. "И лично к Такеру он отнесся с уважением, Путин всегда уходит от личного - в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях", - заключил Киселев.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926341282.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926407235.html
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сша, россия, владимир путин, дмитрий киселев, такер карлсон, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Такер Карлсон, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Карлсона с Путиным войдет в историю, заявил Киселев

Киселев: интервью Карлсона с Путиным войдет в историю журналистики и политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в комментарии РИА Новости заявил, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону войдет в историю журналистики и политики.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Конечно, это интервью – историческое явление. Безусловно, оно войдет в историю журналистики и политики", - сказал Киселев агентству.
Он назвал интервью "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском, западном обществе не поддается оценке.
"Судя по призывам до выхода интервью, когда в ЕС заговорили о санкциях против журналиста Карлсона, а в США его стали обзывать идиотом (об этом говорила Хиллари Клинтон), ему не простят этот мужественный поступок. Посмотрим, что прозвучит в качестве ответа с Запада. Надеюсь, что это будут не только ругательства, которые полетели в адрес Карлсона еще до самого интервью", - добавил Киселев.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Медведев похвалил Такера Карлсона за интервью с Путиным
Вчера, 07:52
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что Карлсон несмотря ни на что профессионально делал свою работу и проявил себя как настоящий американец, который действовал в интересах США.
"Пытался в доступной манере показать американцам глупость решений властей США о том, чтобы тратить деньги американских налогоплательщиков на войну с Россией. Американцы же люди прагматичные, как сказал во время интервью Путин", - отметил Киселев.
Он подчеркнул, что журналист внимательно следил за сложными для американского понимания высказываниями и мыслями президента, ведь "американцы привыкли к упрощенным моделям в телевизионных шоу, а у Путина было слишком сложно для американского цирка".
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону
Вчера, 13:23
Киселев обратил внимание, что Карлсон с достоинством воспринял игру, которую навязал ему Путин, взявший инициативу беседы, и повел себя очень спокойно и профессионально, ведь цель интервьюера не самолюбование, а намерение показать точно интервьюируемого. Путин, как отметил Киселев, знал, что, возможно, это будет перегрузка для американского рынка, но он не снизился до их уровня, а наоборот, их возвысил до понимания более сложного.
"Карлсон был тактичен, что очень хорошо, без фанаберии. И между ним и Путиным образовалась химия - и это заслуга их обоих", - добавил Киселев.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
"Президент постарался разъяснить свое понимание, российскую позицию - как он это постоянно делает в других интервью, в общении с журналистами, на пресс-конференциях, в своих статьях, в разговорах с мировыми лидерами, но при этом пытался уйти от легкости необыкновенной, как у Хлестакова - Байден не способен такое переварить, слишком сложно ему понять. И всем обмельчавшим западным политикам – от Шольца до Макрона - тоже. Ведь Путин обращался к европейским и американским интеллектуалам - мимо политиков, поверх их голов", - сказал Киселев.
Путин, отметил он, говорит на совершенно другом уровне интеллектуальном и моральном - если и не высмеивает их, то по крайней мере дает повод людям понимающим улыбнуться.
"И лично к Такеру он отнесся с уважением, Путин всегда уходит от личного - в отличие от Байдена, который подчеркивает, что для него личное важно в деловых отношениях", - заключил Киселев.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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12 из 12
 
СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевТакер КарлсонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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