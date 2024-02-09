https://ria.ru/20240209/intervyu-1926404199.html

Маск объяснил, как смотреть интервью Карлсона с Путиным с Apple TV

Маск объяснил, как смотреть интервью Карлсона с Путиным с Apple TV - РИА Новости, 09.02.2024

Маск объяснил, как смотреть интервью Карлсона с Путиным с Apple TV

Американский миллиардер Илон Маск сделал повторный репост интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным в соцсети X и добавил, что его РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:11

2024-02-09T13:11

2024-02-09T13:11

технологии

россия

украина

такер карлсон

владимир путин

илон маск

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск сделал повторный репост интервью журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным в соцсети X и добавил, что его можно смотреть с помощью Apple TV. "Любое видео в (соцсети) X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя (беспроводную технологию Apple) AirPlay. Нажмите на иконку справа снизу", - таким комментарием он сопроводил публикацию с интервью. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно уже превысило 70 миллионов просмотров в соцсети Х. Утром в пятницу полный текст был опубликован на сайте Кремля. Свое намерение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер это отрицает. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин дал интервью именно Карлсону, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, украина, такер карлсон, владимир путин, илон маск, интервью владимира путина такеру карлсону