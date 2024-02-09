https://ria.ru/20240209/intervyu-1926398360.html

Песков назвал самое главное для Путина после интервью Карлсону

Песков назвал самое главное для Путина после интервью Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Песков назвал самое главное для Путина после интервью Карлсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента РФ Владимира Путина главное – это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:39

2024-02-09T12:39

2024-02-09T12:39

россия

владимир путин

такер карлсон

дмитрий песков

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента РФ Владимира Путина главное – это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Для нас всегда самое главное - это реакция наших людей, наших читателей и слушателей, это самое главное. Это всегда было и есть для президента самым главным. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов", - сказал Песков журналистам. Также он отметил, что для западных читателей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть всё равно специалисты, в том числе специалисты по России, для которых это будет очень важно и очень интересно. "И, конечно, нам хотелось бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились и там с этим интервью главы нашего государства", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, такер карлсон, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону