Песков назвал самое главное для Путина после интервью Карлсону

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента РФ Владимира Путина главное – это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Для нас всегда самое главное - это реакция наших людей, наших читателей и слушателей, это самое главное. Это всегда было и есть для президента самым главным. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов", - сказал Песков журналистам. Также он отметил, что для западных читателей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть всё равно специалисты, в том числе специалисты по России, для которых это будет очень важно и очень интересно. "И, конечно, нам хотелось бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились и там с этим интервью главы нашего государства", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для президента РФ Владимира Путина главное – это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Для нас всегда самое главное - это реакция наших людей, наших читателей и слушателей, это самое главное. Это всегда было и есть для президента самым главным. Это самое главное, самое ценное и самое важное, чтобы как можно больше людей захотели ознакомиться с этим интервью. Но, конечно, важен и интерес за рубежом, потому что именно там Путин высказывает именно и свое мировоззрение, свое видение причин нынешней стадии и перспектив происходящего и в политике, и в безопасности, и в экономике, свое историческое видение в конце концов", - сказал Песков журналистам.
Также он отметил, что для западных читателей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть всё равно специалисты, в том числе специалисты по России, для которых это будет очень важно и очень интересно. "И, конечно, нам хотелось бы, чтобы как можно больше читателей и зрителей ознакомились и там с этим интервью главы нашего государства", - добавил Песков.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
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