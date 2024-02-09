Песков: на Западе будут очень внимательно изучать интервью Путина Карлсону

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и никакой истерики и паники в американских СМИ после этого интервью нет, но есть профессиональная ревность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Во-первых, никакой истерики и паники мы не видим. И я не соглашусь с этим мнением вашим и господина Бута. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать... Там такое, знаете, профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии - одной из двух. Поэтому, конечно, такая определенная ревность профессиональная присутствует. Но со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью. Мы в этом не сомневаемся", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на выход интервью в западных СМИ.Накануне российский предприниматель Виктор Бут в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что беседа Карлсона с Путиным вызвала панику в западных СМИ.Он подчеркнул, что никакой паники нет, это преувеличение, и отметил бесспорный высокий интерес к получившемуся материалу.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и никакой истерики и паники в американских СМИ после этого интервью нет, но есть профессиональная ревность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
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"Во-первых, никакой истерики и паники мы не видим. И я не соглашусь с этим мнением вашим и господина Бута. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать... Там такое, знаете, профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии - одной из двух. Поэтому, конечно, такая определенная ревность профессиональная присутствует. Но со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью. Мы в этом не сомневаемся", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на выход интервью в западных СМИ.
Накануне российский предприниматель Виктор Бут в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что беседа Карлсона с Путиным вызвала панику в западных СМИ.
Он подчеркнул, что никакой паники нет, это преувеличение, и отметил бесспорный высокий интерес к получившемуся материалу.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
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