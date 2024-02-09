https://ria.ru/20240209/intervyu-1926397540.html

Песков: на Западе будут очень внимательно изучать интервью Путина Карлсону

Песков: на Западе будут очень внимательно изучать интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Песков: на Западе будут очень внимательно изучать интервью Путина Карлсону

Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и никакой истерики и паники в американских СМИ... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:36

2024-02-09T12:36

2024-02-09T13:46

такер карлсон

дмитрий песков

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Запад будет очень внимательно изучать и анализировать интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, и никакой истерики и паники в американских СМИ после этого интервью нет, но есть профессиональная ревность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. "Во-первых, никакой истерики и паники мы не видим. И я не соглашусь с этим мнением вашим и господина Бута. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать... Там такое, знаете, профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии - одной из двух. Поэтому, конечно, такая определенная ревность профессиональная присутствует. Но со временем, безусловно, последует очень глубокий анализ этого интервью. Мы в этом не сомневаемся", - сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на выход интервью в западных СМИ.Накануне российский предприниматель Виктор Бут в интервью газете "Комсомольская правда" заявил, что беседа Карлсона с Путиным вызвала панику в западных СМИ.Он подчеркнул, что никакой паники нет, это преувеличение, и отметил бесспорный высокий интерес к получившемуся материалу.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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