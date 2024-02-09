https://ria.ru/20240209/intervyu-1926396493.html

Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме

Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме

Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:31

2024-02-09T12:31

2024-02-09T12:32

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

антон горелкин

владимир путин

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в соцсети Х и YouTube, поскольку посмотрев интервью, многие читатели иностранных СМИ засомневались, правдива ли картина мира, которую им транслируют. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Двухчасовое интервью Владимира Путина стремительно набирает аудиторию: за восемь часов только в соцсети Х его посмотрели более 63 миллионов раз. Также оно доступно в YouTube-канале Такера Карлсона с почти 3 миллионами просмотров на данный момент. Понаблюдаем, долго ли оно там провисит и сколько лайков соберет на момент блокировки канала за "нарушения правил сообщества" (с такой формулировкой платформа обычно отправляет в бан неугодный политический контент)", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил депутат, на данный момент противодействие Белого дома ограничилось рассылкой по редакциям подконтрольных медиа методички. "В которой рекомендуется или молчать, или всячески критиковать журналистские качества Такера Карлсона, а само интервью называть "затянутым уроком истории"", - добавил парламентарий. Как отмечает депутат со ссылкой на комментарии под новостями в западных СМИ, случился противоположный эффект, и многие читатели засомневались, насколько правдива картина мира, которую им транслировали последние два года. "Да и уроки истории от российского президента для многих из них оказались совсем не лишними", - заключил Горелкин.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, антон горелкин, владимир путин, госдума рф, в мире