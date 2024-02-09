Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в соцсети Х и YouTube, поскольку посмотрев интервью, многие читатели иностранных СМИ засомневались, правдива ли картина мира, которую им транслируют. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Двухчасовое интервью Владимира Путина стремительно набирает аудиторию: за восемь часов только в соцсети Х его посмотрели более 63 миллионов раз. Также оно доступно в YouTube-канале Такера Карлсона с почти 3 миллионами просмотров на данный момент. Понаблюдаем, долго ли оно там провисит и сколько лайков соберет на момент блокировки канала за "нарушения правил сообщества" (с такой формулировкой платформа обычно отправляет в бан неугодный политический контент)", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил депутат, на данный момент противодействие Белого дома ограничилось рассылкой по редакциям подконтрольных медиа методички. "В которой рекомендуется или молчать, или всячески критиковать журналистские качества Такера Карлсона, а само интервью называть "затянутым уроком истории"", - добавил парламентарий. Как отмечает депутат со ссылкой на комментарии под новостями в западных СМИ, случился противоположный эффект, и многие читатели засомневались, насколько правдива картина мира, которую им транслировали последние два года. "Да и уроки истории от российского президента для многих из них оказались совсем не лишними", - заключил Горелкин.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в соцсети Х и YouTube, поскольку посмотрев интервью, многие читатели иностранных СМИ засомневались, правдива ли картина мира, которую им транслируют.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Двухчасовое интервью Владимира Путина стремительно набирает аудиторию: за восемь часов только в соцсети Х его посмотрели более 63 миллионов раз. Также оно доступно в YouTube-канале Такера Карлсона с почти 3 миллионами просмотров на данный момент. Понаблюдаем, долго ли оно там провисит и сколько лайков соберет на момент блокировки канала за "нарушения правил сообщества" (с такой формулировкой платформа обычно отправляет в бан неугодный политический контент)", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, на данный момент противодействие Белого дома ограничилось рассылкой по редакциям подконтрольных медиа методички.
"В которой рекомендуется или молчать, или всячески критиковать журналистские качества Такера Карлсона, а само интервью называть "затянутым уроком истории"", - добавил парламентарий.
Как отмечает депутат со ссылкой на комментарии под новостями в западных СМИ, случился противоположный эффект, и многие читатели засомневались, насколько правдива картина мира, которую им транслировали последние два года.
"Да и уроки истории от российского президента для многих из них оказались совсем не лишними", - заключил Горелкин.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".
Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"
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