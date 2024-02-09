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Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
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12:31 09.02.2024 (обновлено: 12:32 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926396493.html
Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме
Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме
Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:31
2024-02-09T12:32
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
антон горелкин
владимир путин
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в соцсети Х и YouTube, поскольку посмотрев интервью, многие читатели иностранных СМИ засомневались, правдива ли картина мира, которую им транслируют. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Двухчасовое интервью Владимира Путина стремительно набирает аудиторию: за восемь часов только в соцсети Х его посмотрели более 63 миллионов раз. Также оно доступно в YouTube-канале Такера Карлсона с почти 3 миллионами просмотров на данный момент. Понаблюдаем, долго ли оно там провисит и сколько лайков соберет на момент блокировки канала за "нарушения правил сообщества" (с такой формулировкой платформа обычно отправляет в бан неугодный политический контент)", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил депутат, на данный момент противодействие Белого дома ограничилось рассылкой по редакциям подконтрольных медиа методички. "В которой рекомендуется или молчать, или всячески критиковать журналистские качества Такера Карлсона, а само интервью называть "затянутым уроком истории"", - добавил парламентарий. Как отмечает депутат со ссылкой на комментарии под новостями в западных СМИ, случился противоположный эффект, и многие читатели засомневались, насколько правдива картина мира, которую им транслировали последние два года. "Да и уроки истории от российского президента для многих из них оказались совсем не лишними", - заключил Горелкин.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, антон горелкин, владимир путин, госдума рф, в мире
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Антон Горелкин, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Интервью Путина могут заблокировать в Х и YouTube, считают в Госдуме

Горелкин: видео с интервью Путина Такеру могут заблокировать в Х и YouTube

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин написал в Telegram-канале, что видео с интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону могут заблокировать в соцсети Х и YouTube, поскольку посмотрев интервью, многие читатели иностранных СМИ засомневались, правдива ли картина мира, которую им транслируют.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Двухчасовое интервью Владимира Путина стремительно набирает аудиторию: за восемь часов только в соцсети Х его посмотрели более 63 миллионов раз. Также оно доступно в YouTube-канале Такера Карлсона с почти 3 миллионами просмотров на данный момент. Понаблюдаем, долго ли оно там провисит и сколько лайков соберет на момент блокировки канала за "нарушения правил сообщества" (с такой формулировкой платформа обычно отправляет в бан неугодный политический контент)", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, на данный момент противодействие Белого дома ограничилось рассылкой по редакциям подконтрольных медиа методички.
"В которой рекомендуется или молчать, или всячески критиковать журналистские качества Такера Карлсона, а само интервью называть "затянутым уроком истории"", - добавил парламентарий.
Как отмечает депутат со ссылкой на комментарии под новостями в западных СМИ, случился противоположный эффект, и многие читатели засомневались, насколько правдива картина мира, которую им транслировали последние два года.
"Да и уроки истории от российского президента для многих из них оказались совсем не лишними", - заключил Горелкин.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер КарлсонАнтон ГорелкинВладимир ПутинГосдума РФВ мире
 
 
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