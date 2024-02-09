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Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
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11:30 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926380333.html
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:30
2024-02-09T11:30
россия
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов. Количество репостов при этом превышает 192 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 593 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 3,1 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
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Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, В мире
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов

Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 70 млн

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов.
Количество репостов при этом превышает 192 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 593 тысячи человек.
Число просмотров видео в YouTube превысило 3,1 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
РоссияВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер КарлсонВ мире
 
 
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