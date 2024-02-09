https://ria.ru/20240209/intervyu-1926380333.html

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024

Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:30

2024-02-09T11:30

2024-02-09T11:30

россия

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов. Количество репостов при этом превышает 192 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 593 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 3,1 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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