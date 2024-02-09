https://ria.ru/20240209/intervyu-1926380333.html
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов - РИА Новости, 09.02.2024
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:30
2024-02-09T11:30
2024-02-09T11:30
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интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 70 миллионов просмотров примерно за девять часов. Количество репостов при этом превышает 192 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 593 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 3,1 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, в мире
Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, В мире
Число просмотров интервью Путина в соцсети X превысило 70 миллионов
Число просмотров интервью Путина Такеру Карлсону в соцсети X превысило 70 млн