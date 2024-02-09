https://ria.ru/20240209/intervyu-1926379329.html

В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина

В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024

В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону внимательно изучали в США, других странах НАТО и на Украине, где процветает РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:25

2024-02-09T11:25

2024-02-09T11:25

россия

сша

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону внимательно изучали в США, других странах НАТО и на Украине, где процветает русофобия, уверен российский сенатор Ахмат Салпагаров. "Я хотел бы отметить исключительность этого события. Дело в том, что впервые за последнее время позиция российского лидера, позиция России, без купюр появилась в западном информационном пространстве. Уверен, ее с большим интересом изучили не только в Соединенных Штатах, где СМИ находятся под жесточайшей неофициальной цензурой (хотя и громко говорят о свободе слова, закрепленной конституцией страны). Интервью наверняка увидели и в странах-сателлитах США по НАТО. И уверен, что его посмотрели и там, где запрещены российские СМИ, процветает русофобия и неприятие России. В первую очередь речь идет об Украине", - написал Салпагаров в своем Telegram-канале. По его словам, одним из важнейших моментов интервью является комментарий Путина насчет отсутствия переговорного процесса между Россией и Украиной. "Он напомнил, что Киев не только нарушил все возможные договоренности с Москвой, но и в дальнейшем законодательно запретил любые переговоры с нами. Это ситуация, в которую Вашингтон сам себя поставил, вместе с союзниками по НАТО и послушной Украиной. Владимир Путин подтвердил, что наша страна от переговоров никогда не отказывалась. И если на Западе найдут "тонкий предлог, не обидный ни для кого", чтобы пересмотреть свое неправильное решение, то Россия этот шаг поддержит", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html

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