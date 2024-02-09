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В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024
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11:25 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926379329.html
В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина
В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина - РИА Новости, 09.02.2024
В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону внимательно изучали в США, других странах НАТО и на Украине, где процветает РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:25
2024-02-09T11:25
россия
сша
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону внимательно изучали в США, других странах НАТО и на Украине, где процветает русофобия, уверен российский сенатор Ахмат Салпагаров. "Я хотел бы отметить исключительность этого события. Дело в том, что впервые за последнее время позиция российского лидера, позиция России, без купюр появилась в западном информационном пространстве. Уверен, ее с большим интересом изучили не только в Соединенных Штатах, где СМИ находятся под жесточайшей неофициальной цензурой (хотя и громко говорят о свободе слова, закрепленной конституцией страны). Интервью наверняка увидели и в странах-сателлитах США по НАТО. И уверен, что его посмотрели и там, где запрещены российские СМИ, процветает русофобия и неприятие России. В первую очередь речь идет об Украине", - написал Салпагаров в своем Telegram-канале. По его словам, одним из важнейших моментов интервью является комментарий Путина насчет отсутствия переговорного процесса между Россией и Украиной. "Он напомнил, что Киев не только нарушил все возможные договоренности с Москвой, но и в дальнейшем законодательно запретил любые переговоры с нами. Это ситуация, в которую Вашингтон сам себя поставил, вместе с союзниками по НАТО и послушной Украиной. Владимир Путин подтвердил, что наша страна от переговоров никогда не отказывалась. И если на Западе найдут "тонкий предлог, не обидный ни для кого", чтобы пересмотреть свое неправильное решение, то Россия этот шаг поддержит", - заключил парламентарий.
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россия, сша, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В СФ уверены, что на Западе с большим интересом изучали интервью Путина

Салпагаров: интервью Путина Карлсону внимательно изучали в США и на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону внимательно изучали в США, других странах НАТО и на Украине, где процветает русофобия, уверен российский сенатор Ахмат Салпагаров.
"Я хотел бы отметить исключительность этого события. Дело в том, что впервые за последнее время позиция российского лидера, позиция России, без купюр появилась в западном информационном пространстве. Уверен, ее с большим интересом изучили не только в Соединенных Штатах, где СМИ находятся под жесточайшей неофициальной цензурой (хотя и громко говорят о свободе слова, закрепленной конституцией страны). Интервью наверняка увидели и в странах-сателлитах США по НАТО. И уверен, что его посмотрели и там, где запрещены российские СМИ, процветает русофобия и неприятие России. В первую очередь речь идет об Украине", - написал Салпагаров в своем Telegram-канале.
По его словам, одним из важнейших моментов интервью является комментарий Путина насчет отсутствия переговорного процесса между Россией и Украиной.
"Он напомнил, что Киев не только нарушил все возможные договоренности с Москвой, но и в дальнейшем законодательно запретил любые переговоры с нами. Это ситуация, в которую Вашингтон сам себя поставил, вместе с союзниками по НАТО и послушной Украиной. Владимир Путин подтвердил, что наша страна от переговоров никогда не отказывалась. И если на Западе найдут "тонкий предлог, не обидный ни для кого", чтобы пересмотреть свое неправильное решение, то Россия этот шаг поддержит", - заключил парламентарий.
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РоссияСШАВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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