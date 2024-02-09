https://ria.ru/20240209/intervyu-1926377870.html

Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей

Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей - РИА Новости, 09.02.2024

Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале считает, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:17

2024-02-09T11:17

2024-02-09T11:17

политика

севастополь

россия

владимир путин

михаил развожаев

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале считает, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону откроет глаза на происходящее многим американцам. "Уверен, у многих простых американцев, как и сотен тысяч людей во всем мире, откроются глаза на происходящее", – написал Развожаев. Он отметил готовность президента к открытому разговору на протяжении часов, с фактами и назвал диалог честным и сильным. Интервью Путина Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за 7 часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

севастополь

россия

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Кирилл Волков

политика, севастополь, россия, владимир путин, михаил развожаев, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону