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Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей - РИА Новости, 09.02.2024
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11:17 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926377870.html
Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей
Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей - РИА Новости, 09.02.2024
Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале считает, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:17
2024-02-09T11:17
политика
севастополь
россия
владимир путин
михаил развожаев
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале считает, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону откроет глаза на происходящее многим американцам. "Уверен, у многих простых американцев, как и сотен тысяч людей во всем мире, откроются глаза на происходящее", – написал Развожаев. Он отметил готовность президента к открытому разговору на протяжении часов, с фактами и назвал диалог честным и сильным. Интервью Путина Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за 7 часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
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Политика, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Развожаев считает, что интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей

Развожаев: интервью Путина откроет глаза сотням тысяч людей по всему миру

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале считает, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону откроет глаза на происходящее многим американцам.
"Уверен, у многих простых американцев, как и сотен тысяч людей во всем мире, откроются глаза на происходящее", – написал Развожаев. Он отметил готовность президента к открытому разговору на протяжении часов, с фактами и назвал диалог честным и сильным.
Интервью Путина Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за 7 часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
ПолитикаСевастопольРоссияВладимир ПутинМихаил РазвожаевТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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