https://ria.ru/20240209/intervyu-1926373297.html

Эксперт назвал интервью Путина Карлсону манифестом коллективному Западу

Эксперт назвал интервью Путина Карлсону манифестом коллективному Западу - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт назвал интервью Путина Карлсону манифестом коллективному Западу

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону послал важный месседж Западу: Россия не будет начинать третью мировую войну и не РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:02

2024-02-09T11:02

2024-02-09T11:02

россия

владимир путин

такер карлсон

игорь коротченко

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону послал важный месседж Западу: Россия не будет начинать третью мировую войну и не прибегнет первой к ядерному оружию, заявил в интервью РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В интервью американскому журналисту Путин, в частности, заявил, что "страшилки" про Россию, в частности, о планах применить ядерное оружие, нужны, чтобы выбить из налогоплательщиков дополнительные деньги для противостояния с РФ на украинском театре военных действий. Президент РФ также отметил, что у Москвы нет военных интересов ни в Польше, ни в Латвии, и войска могут быть отправлены туда, только в случае агрессии с противоположной стороны. "В интервью Карлсону Путин чётко обозначил, что Россия не намерена начинать третью мировую войну, вступая в прямой конфликт с НАТО, и, тем более, не намерена применять первой ни стратегическое, ни тактическое ядерное оружие. Это очень важный месседж, носящий глобальный гуманитарный характер", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что интервью президента России топовому американскому ведущему – это событие с медийной точки зрения "абсолютно эксклюзивное", фактически это – прямое обращение Путина к противостоящему нам западному миру: политикам и населению стран так называемого "золотого миллиарда". "Это интервью будет тщательно анализироваться на Западе и Глобальном Юге. Так или иначе это первый манифест Путина коллективному Западу за последние два года, доказывающий, что Россия по-прежнему находится в центре мировых событий и является великой державой, определяющей ход важнейших мировых процессов", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, такер карлсон, игорь коротченко, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире