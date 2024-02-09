https://ria.ru/20240209/intervyu-1926371664.html

Сенатор призвал Запад сделать вывод из интервью Путина Карлсону

Сенатор призвал Запад сделать вывод из интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024

Сенатор призвал Запад сделать вывод из интервью Путина Карлсону

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал западные страны сделать вывод из интервью президента России Владимира... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:56

2024-02-09T10:56

2024-02-09T10:56

россия

европа

украина

владимир путин

такер карлсон

сергей цеков

интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал западные страны сделать вывод из интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. "Западу стоит сделать вывод из интервью президента России. В нем есть четкий, конкретный посыл для всего мирового сообщества и, в частности, для стран НАТО, для тех стран, которые не понимают международные процессы и боятся, что Россия якобы будет их захватывать", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, интервью фактически является планом и руководством к действию по стабилизации международных отношении в Европе и мире целом. Путин в интервью отмечал, что Россия сегодня защищает "своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", "мы ни на кого не нападаем". Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, украина, владимир путин, такер карлсон, сергей цеков, интервью владимира путина такеру карлсону