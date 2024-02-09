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Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.02.2024
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10:54 09.02.2024 (обновлено: 10:57 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926371182.html
Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий
Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.02.2024
Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:54
2024-02-09T10:57
в мире
украина
такер карлсон
владимир путин
евгений балицкий
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926321060_206:0:1902:954_1920x0_80_0_0_654eb65f76feab742256b8734f6a3dbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Президент пошагово рассказал обо всех процессах на Украине, которые привели к планомерному уничтожению страны изнутри, своими же политиками, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада", - написал Балицкий. По его словам, жители Запорожской области с 2008 года наблюдали этот планомерный процесс, боролись, сопротивлялись и в итоге пришли к логическому итогу – "встать в один строй со своей Родиной, чтобы помочь прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году". По его словам, слушая президента, понимаешь, насколько глубокие исторические и этические процессы сейчас происходят, насколько национализировалось общество на Украине за эти годы. "Сейчас идет уничтожение и искоренение неонацизма – естественный процесс обновления общества, которое было больным. Но нет сомнений, что воссоединение произойдет, жители оставшейся Украины устали быть пешками, устали, что их историю и происхождение затирают и пытаются подменить, устали гибнуть за денежные интересы Запада", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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в мире, украина, такер карлсон, владимир путин, евгений балицкий, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Такер Карлсон, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий

Балицкий: Путин в интервью пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Президент пошагово рассказал обо всех процессах на Украине, которые привели к планомерному уничтожению страны изнутри, своими же политиками, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада", - написал Балицкий.
По его словам, жители Запорожской области с 2008 года наблюдали этот планомерный процесс, боролись, сопротивлялись и в итоге пришли к логическому итогу – "встать в один строй со своей Родиной, чтобы помочь прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году".
По его словам, слушая президента, понимаешь, насколько глубокие исторические и этические процессы сейчас происходят, насколько национализировалось общество на Украине за эти годы.
«
"Сейчас идет уничтожение и искоренение неонацизма – естественный процесс обновления общества, которое было больным. Но нет сомнений, что воссоединение произойдет, жители оставшейся Украины устали быть пешками, устали, что их историю и происхождение затирают и пытаются подменить, устали гибнуть за денежные интересы Запада", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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12 из 12
 
В миреУкраинаТакер КарлсонВладимир ПутинЕвгений БалицкийИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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