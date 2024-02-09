https://ria.ru/20240209/intervyu-1926371182.html

Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий

Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.02.2024

Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину, заявил Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:54

2024-02-09T10:54

2024-02-09T10:57

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украина

такер карлсон

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евгений балицкий

интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в Telegram-канале, что президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 60 миллионов просмотров примерно за семь часов. Количество репостов при этом превышает 176 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 541 тысячи человек. Число просмотров видео в YouTube превысило 2,4 миллиона, при этом интервью занимает третье место в разделе трендов видеосервиса. "Президент пошагово рассказал обо всех процессах на Украине, которые привели к планомерному уничтожению страны изнутри, своими же политиками, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада", - написал Балицкий. По его словам, жители Запорожской области с 2008 года наблюдали этот планомерный процесс, боролись, сопротивлялись и в итоге пришли к логическому итогу – "встать в один строй со своей Родиной, чтобы помочь прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году". По его словам, слушая президента, понимаешь, насколько глубокие исторические и этические процессы сейчас происходят, насколько национализировалось общество на Украине за эти годы. "Сейчас идет уничтожение и искоренение неонацизма – естественный процесс обновления общества, которое было больным. Но нет сомнений, что воссоединение произойдет, жители оставшейся Украины устали быть пешками, устали, что их историю и происхождение затирают и пытаются подменить, устали гибнуть за денежные интересы Запада", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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