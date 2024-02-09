https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307800.html
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:18
2024-02-09T03:18
2024-02-09T03:29
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926300239_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87aee1c44e00b9a6a69c8d4696723147.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 59 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 170 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели более 141 тысячи человек.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
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интервью владимира путина такеру карлсону
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек
Интервью Путина Карлсону в соцсети X смотрят уже более 10 миллионов человек
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с момента публикации.
Количество репостов при этом превышает 59 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 170 тысяч человек.
В YouTube видео посмотрели более 141 тысячи человек.
Цель России – прекратить войну, заявил Путин