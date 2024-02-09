https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307800.html

Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек

Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:18

2024-02-09T03:18

2024-02-09T03:29

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 59 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 170 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели более 141 тысячи человек.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью владимира путина такеру карлсону