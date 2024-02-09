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Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024
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03:18 09.02.2024 (обновлено: 03:29 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307800.html
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:18
2024-02-09T03:29
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 59 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 170 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели более 141 тысячи человек.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
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интервью владимира путина такеру карлсону
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более 10 миллионов человек

Интервью Путина Карлсону в соцсети X смотрят уже более 10 миллионов человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 10 миллионов просмотров ровно за 50 минут с момента публикации.
Количество репостов при этом превышает 59 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 170 тысяч человек.
В YouTube видео посмотрели более 141 тысячи человек.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
02:03
 
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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