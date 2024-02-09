https://ria.ru/20240209/intervyu-1926307055.html

Кеннеди-младший высказался об интервью с Путиным

Кеннеди-младший высказался об интервью с Путиным - РИА Новости, 09.02.2024

Кеннеди-младший высказался об интервью с Путиным

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы не станут прислушиваться к "повестке" центральных американских СМИ, ругавших РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:15

2024-02-09T03:15

2024-02-09T03:15

владимир путин

сша

россия

такер карлсон

роберт кеннеди

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцы не станут прислушиваться к "повестке" центральных американских СМИ, ругавших журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, и решат сами. "Такера Карлсона ругали несколько дней. Устаревшие СМИ и демократический истеблишмент не довольны тем, что он просто выполняет свою работу. Американцы смогут справиться с разговорами, заставляющими задуматься. С опасными мыслями и противоположными идеями, которые не вписываются в повестку. Позвольте нам самим решать", - написал Кеннеди-младший в соцсети Х, поделившись публикацией с интервью с Путиным. Двухчасовое интервью Карлсона с Путиным сначала было опубликовано на сайте американского журналиста, позже он разместил его и в соцсети Х, где его в первый час смотрят более 8 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20240209/mask-1926301575.html

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владимир путин, сша, россия, такер карлсон, роберт кеннеди