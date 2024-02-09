https://ria.ru/20240209/intervyu-1926302900.html

Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек

Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более шести миллионов просмотров за 30 минут с момента... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:00

2024-02-09T03:00

2024-02-09T03:06

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более шести миллионов просмотров за 30 минут с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 46 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 130 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели уже почти 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html

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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин