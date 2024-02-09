https://ria.ru/20240209/intervyu-1926302900.html
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более шести миллионов просмотров за 30 минут с момента... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:00
2024-02-09T03:00
2024-02-09T03:06
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926294258_130:0:1769:922_1920x0_80_0_0_2d8e344cf1d1d2360f20d87ab9da7ef3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более шести миллионов просмотров за 30 минут с момента публикации.Количество репостов при этом превышает 46 тысяч, отметку "нравится" поставили уже 130 тысяч человек.В YouTube видео посмотрели уже почти 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин
Интервью Путина Карлсону смотрят уже более шести миллионов человек
Интервью Путина Карлсону в соцсети X смотрят уже более шести миллионов человек