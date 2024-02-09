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Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024
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02:45 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926299273.html
Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек
Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х смотрят уже более 2 миллионов человек, хотя оно было выложено... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:45
2024-02-09T02:45
россия
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х смотрят уже более 2 миллионов человек, хотя оно было выложено менее 20 минут назад. Интервью в социальной сети было опубликовано в 2.25 по московскому времени, а в 2.40 число просмотров уже превысило 2 миллиона. Количество репостов записи с интервью превышает 27 тысяч, лайки поставили более 70 тысяч человек. Перед этим интервью с российским президентом было опубликовано на сайте журналиста.
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россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон
Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон
Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х смотрят уже более двух миллионов человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнтервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х смотрят уже более 2 миллионов человек, хотя оно было выложено менее 20 минут назад.
Интервью в социальной сети было опубликовано в 2.25 по московскому времени, а в 2.40 число просмотров уже превысило 2 миллиона.
Количество репостов записи с интервью превышает 27 тысяч, лайки поставили более 70 тысяч человек.
Перед этим интервью с российским президентом было опубликовано на сайте журналиста.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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РоссияВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуТакер Карлсон
 
 
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