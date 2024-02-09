https://ria.ru/20240209/intervyu-1926299273.html

Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек

Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина Карлсону в Х смотрят уже более двух миллионов человек

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х смотрят уже более 2 миллионов человек, хотя оно было выложено... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:45

2024-02-09T02:45

2024-02-09T02:45

россия

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети Х смотрят уже более 2 миллионов человек, хотя оно было выложено менее 20 минут назад. Интервью в социальной сети было опубликовано в 2.25 по московскому времени, а в 2.40 число просмотров уже превысило 2 миллиона. Количество репостов записи с интервью превышает 27 тысяч, лайки поставили более 70 тысяч человек. Перед этим интервью с российским президентом было опубликовано на сайте журналиста.

https://ria.ru/20240209/voyna-1926298992.html

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2024

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