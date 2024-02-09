https://ria.ru/20240209/intervyu-1926290589.html
Опубликовано интервью Путина Карлсону
Опубликовано интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Опубликовано интервью Путина Карлсону
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:57
2024-02-09T01:57
2024-02-09T02:07
такер карлсон
россия
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.Видео было опубликовано в аккаунте Карлсона в соцсети X, на его канале в YouTube, а также на сайте журналиста.Интервью опубликовано с переводом ответов Владимира Путина в видео на английский язык.
https://ria.ru/20240208/intervyu-1926281059.html
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такер карлсон, россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, youtube
Такер Карлсон, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, YouTube
Опубликовано интервью Путина Карлсону
Журналист Карлсон опубликовал интервью с президентом России Путиным