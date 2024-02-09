https://ria.ru/20240209/integratsiya-1926451125.html

Грызлов: взаимодействие в СГ – образец для интеграционных объединений

Грызлов: взаимодействие в СГ – образец для интеграционных объединений - РИА Новости, 09.02.2024

Грызлов: взаимодействие в СГ – образец для интеграционных объединений

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что взаимодействие Минска и Москвы в рамках Союзного государства – образец для интеграционных объединений. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:59

2024-02-09T15:59

2024-02-09T15:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

минск

белоруссия

борис грызлов

снг

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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что взаимодействие Минска и Москвы в рамках Союзного государства – образец для интеграционных объединений. "Отношения России и Беларуси без преувеличения могут служить примером выстраивания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, а уровень взаимодействия в рамках Союзного государства – образцом для других интеграционных объединений", - заявил Грызлов в комментарии по случаю Дня дипломатического работника РФ, распространенном пресс-службой российского посольства в Минске. Дипломат подчеркнул, что в системе внешнеполитических координат России "братская Республика Беларусь всегда занимала особое место". "В текущей ситуации это утверждение актуально вдвойне. В российско-белорусских отношениях наблюдается очень хорошая динамика во всех без исключения сферах. Особо ценно, что в пору серьезных испытаний Минск проявил себя настоящим союзником, о чем свидетельствует достигнутый нами беспрецедентный уровень двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках", - продолжил он. Грызлов заявил, что вершиной двустороннего сотрудничества является интеграция в рамках Союзного государства. "С большим удовлетворением отмечаем и осязаемые успехи на этом направлении, и колоссальный потенциал дальнейшего роста. Комплексная работа по интенсификации интеграционного строительства продолжается. Уверен, что ее успеху будут способствовать утвержденные в ходе недавнего заседания Высшего государственного совета основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, а также принятие очередной программы согласованных действий в области внешней политики государств, рассчитанной на тот же срок", - отметил он. По его словам, сейчас ключевым направлением усилий российских дипломатов становится раскрытие потенциала сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами – на пространстве СНГ, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки. Работа по качественному укреплению взаимодействия с ними ведется последовательно и успешно, констатировал он. Грызлов обратил внимание, что негативные тенденции в области глобальной стратегической стабильности продолжают нарастать, обостряется борьба вокруг принципиальных вопросов обеспечения международной безопасности и реагирования на вызовы современности. "Не желая признавать необходимость давно назревших преобразований, оппоненты России всеми силами пытаются препятствовать необратимым трансформациям, в корне меняющим систему международных отношений. Такая деструктивная политика ведет к обострению кризисов по всему миру и их эскалации до уровня масштабных конфликтов. Превращение Украины в плацдарм агрессии против нашей страны и абсолютно законный ответ России – проведение специальной военной операции – вынесли на поверхность десятилетиями копившиеся глобальные противоречия, способные привести к тектоническим изменениям геополитического ландшафта", - добавил он. Дипломат заявил, что безответственное поведение западных оппонентов привело к началу распада системы международно-правовых инструментов поддержания мира и безопасности. "Разбалансировка этих многосторонних механизмов чревата общей и бесповоротной дестабилизацией военно-политической обстановки не только на региональном, но и на глобальном уровне", - отметил он. При этом Грызлов подчеркнул, что в сложившихся условиях российские дипломаты продолжают использовать весь арсенал политико-дипломатических инструментов для того, чтобы последовательно укреплять роль России в международных делах и давать решительный отпор попыткам недружественных государств вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику РФ.

https://ria.ru/20240209/proekt-1926429853.html

https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html

https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925484734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, минск, белоруссия, борис грызлов, снг