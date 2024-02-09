https://ria.ru/20240209/importozameschenie-1926442379.html
Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО
Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО - РИА Новости, 09.02.2024
Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО
Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:28
2024-02-09T15:28
2024-02-09T15:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926438482_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_d1a7f0c405b97aaede6d8fd836ebd214.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам председателя мособлдумы Игоря Брынцалова, сумма инвестиций в реализацию проектов в сфере импортозамещения составит 86 миллиардов рублей. Из 80 проектов почти 50 – это строительство новых производств.Отмечается, что льготная программа для импортозамещения "Земля за 1 рубль" работает в регионе с марта 2022 года.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926438482_138:0:1914:1332_1920x0_80_0_0_6ea259e0a777242fcb5b6662b94c102b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)