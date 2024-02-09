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Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО

Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО - РИА Новости, 09.02.2024

Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО

Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:28

2024-02-09T15:28

2024-02-09T15:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам председателя мособлдумы Игоря Брынцалова, сумма инвестиций в реализацию проектов в сфере импортозамещения составит 86 миллиардов рублей. Из 80 проектов почти 50 – это строительство новых производств.Отмечается, что льготная программа для импортозамещения "Земля за 1 рубль" работает в регионе с марта 2022 года.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)