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Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО - РИА Новости, 09.02.2024
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Новости Подмосковья
 
15:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/importozameschenie-1926442379.html
Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО
Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО - РИА Новости, 09.02.2024
Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО
Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:28
2024-02-09T15:28
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”.По словам председателя мособлдумы Игоря Брынцалова, сумма инвестиций в реализацию проектов в сфере импортозамещения составит 86 миллиардов рублей. Из 80 проектов почти 50 – это строительство новых производств.Отмечается, что льготная программа для импортозамещения "Земля за 1 рубль" работает в регионе с марта 2022 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 80 предприятий по выпуску импортозамещающей продукции откроют в МО

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСотрудник завода за работой
Сотрудник завода за работой - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Открытие более 80 предприятий, которые будут выпускать продукцию для замены ушедших с рынка товаров, планируется в Московской области в 2024 году. Об этом сообщил телеканал “360”.
По словам председателя мособлдумы Игоря Брынцалова, сумма инвестиций в реализацию проектов в сфере импортозамещения составит 86 миллиардов рублей. Из 80 проектов почти 50 – это строительство новых производств.
Отмечается, что льготная программа для импортозамещения "Земля за 1 рубль" работает в регионе с марта 2022 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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