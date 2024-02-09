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Трое жителей Перми связали и отправили бойцам в зоне СВО игрушки-обереги
Трое жителей Перми связали и отправили бойцам в зоне СВО игрушки-обереги - РИА Новости, 09.02.2024
Трое жителей Перми связали и отправили бойцам в зоне СВО игрушки-обереги
Трое жителей Перми связали для бойцов в зоне СВО игрушки-обереги и изготовили окопные свечи, груз в ближайшее время будет направлен землякам, сообщает краевой... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:57
2024-02-09T16:57
2024-02-09T16:57
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Трое жителей Перми связали для бойцов в зоне СВО игрушки-обереги и изготовили окопные свечи, груз в ближайшее время будет направлен землякам, сообщает краевой гуманитарный центр. "Огромная благодарность жителям Перми Ахметьянову Виталию, Татьяне и Наталье за вклад в помощь пермским бойцам. Они создали окопные свечи, связанные игрушки-обереги и теплые носочки", - говорится в сообщении. В гуманитарном центре уточнили, что пермяки привезли мешок вязаных мишек-оберегов, а также коробку окопных свечей. Они были сделаны из использованных консервных банок: емкости помыли, заполнили картоном и парафином. Такие свечи бойцы используют для освещения и обогрева. По данным краевых властей, в четверг из Пермского края в зону специальной военной операции было отправлено пять тонн гуманитарного груза. Для военнослужащих по заявкам волонтеры собрали медикаменты, бензопилы, генераторы, одежду, строительные материалы и инструменты, шины для транспорта, кубы для воды, машинное масло, маскировочные сети. Кроме этого, от родных были отправлены адресные посылки. Также в подшефный Северодонецк направлены учебники для учеников 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья. Всего из Пермского края в зону СВО отправлено 1764 тонны груза.
https://ria.ru/20240209/svo-1926414023.html
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пермский край, северодонецк, пермь
Надежные люди, Пермский край, Северодонецк, Пермь
ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Трое жителей Перми связали для бойцов в зоне СВО игрушки-обереги и изготовили окопные свечи, груз в ближайшее время будет направлен землякам, сообщает краевой гуманитарный центр.
"Огромная благодарность жителям Перми Ахметьянову Виталию, Татьяне и Наталье за вклад в помощь пермским бойцам. Они создали окопные свечи, связанные игрушки-обереги и теплые носочки", - говорится в сообщении.
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В гуманитарном центре уточнили, что пермяки привезли мешок вязаных мишек-оберегов, а также коробку окопных свечей. Они были сделаны из использованных консервных банок: емкости помыли, заполнили картоном и парафином. Такие свечи бойцы используют для освещения и обогрева.
По данным краевых властей, в четверг из Пермского края
в зону специальной военной операции было отправлено пять тонн гуманитарного груза. Для военнослужащих по заявкам волонтеры собрали медикаменты, бензопилы, генераторы, одежду, строительные материалы и инструменты, шины для транспорта, кубы для воды, машинное масло, маскировочные сети. Кроме этого, от родных были отправлены адресные посылки. Также в подшефный Северодонецк
направлены учебники для учеников 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья.
Всего из Пермского края в зону СВО отправлено 1764 тонны груза.
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