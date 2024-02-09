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Шойгу в штабе Объединенной группировки показали уничтожение HIMARS ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 09.02.2024 (обновлено: 09:09 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/himars-1926331038.html
Шойгу в штабе Объединенной группировки показали уничтожение HIMARS ВСУ
Шойгу в штабе Объединенной группировки показали уничтожение HIMARS ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу в штабе Объединенной группировки показали уничтожение HIMARS ВСУ
Министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали эффективное уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:09
2024-02-09T09:09
специальная военная операция на украине
россия
сша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали эффективное уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО. "Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240203/udar-1925253389.html
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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
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россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, В мире
Шойгу в штабе Объединенной группировки показали уничтожение HIMARS ВСУ

Шойгу в штабе Объединенной группировки показали эффективное поражение HIMARS ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министру обороны РФ Сергею Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали эффективное уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО.
"Главе военного ведомства доложили материалы объективного контроля уничтожения за последние сутки в результате эффективной работы разведывательно-ударных комплексов: реактивной системы залпового огня HIMARS производства США в районе населенного пункта Белая Криница и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на краснолиманском направлении, а также артиллерийской системы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Удар по пекарне в Лисичанске нанесли, предположительно, из HIMARS
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЗРК С-300В мире
 
 
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