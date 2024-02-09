https://ria.ru/20240209/gospodderzhka-1926429022.html

Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году

Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году - РИА Новости, 09.02.2024

Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году

В прошлом году пять тысяч бизнесменов получили поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", им было оказано 12 тысяч услуг в центре "Мой РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:56

2024-02-09T14:56

2024-02-09T14:57

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В прошлом году пять тысяч бизнесменов получили поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", им было оказано 12 тысяч услуг в центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. 8 февраля в Астрахани подвели итоги конкурсов "Предприниматель года" и "Мой добрый бизнес". Участие в них приняли более 100 бизнесменов. Победителей поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В минувшем году на областной конкурс "Предприниматель года" поступили заявки от 94 человек. Они претендовали на статус лучшего бизнесмена по девяти номинациям, в том числе в сфере услуг, торговли, общественного питания и пищевой промышленности, туризма, сельского хозяйства. Кроме того, в 2023 году году проводился региональный этап Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес", в котором участвовали 39 социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, семь из которых признаны лучшими в регионе. "Мы хотим, чтобы вы наращивали свой потенциал и формировали прочную опору региональной экономики. Правительство области, со своей стороны, старается создавать необходимые условия для развития бизнеса в регионе", - цитирует пресс-служба Бабушкина. Губернатор напомнил, что в Астраханской области законодательно закреплено снижение налоговых ставок для предпринимателей, которые ведут свою деятельность на упрощенной системе налогообложения. Изменения охватили 25 видов деятельности. Также снижена стоимость патента для организаций общепита и продлено действие пониженных ставок для социальных предпринимателей.

https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , астрахань, астраханская область, игорь бабушкин