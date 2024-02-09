https://ria.ru/20240209/gospodderzhka-1926429022.html
Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году
Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году - РИА Новости, 09.02.2024
Почти 5 тысяч астраханских субъектов МСП получили господдержку в 2023 году
В прошлом году пять тысяч бизнесменов получили поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", им было оказано 12 тысяч услуг в центре "Мой РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:56
2024-02-09T14:56
2024-02-09T14:57
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В прошлом году пять тысяч бизнесменов получили поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", им было оказано 12 тысяч услуг в центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. 8 февраля в Астрахани подвели итоги конкурсов "Предприниматель года" и "Мой добрый бизнес". Участие в них приняли более 100 бизнесменов. Победителей поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В минувшем году на областной конкурс "Предприниматель года" поступили заявки от 94 человек. Они претендовали на статус лучшего бизнесмена по девяти номинациям, в том числе в сфере услуг, торговли, общественного питания и пищевой промышленности, туризма, сельского хозяйства. Кроме того, в 2023 году году проводился региональный этап Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес", в котором участвовали 39 социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, семь из которых признаны лучшими в регионе. "Мы хотим, чтобы вы наращивали свой потенциал и формировали прочную опору региональной экономики. Правительство области, со своей стороны, старается создавать необходимые условия для развития бизнеса в регионе", - цитирует пресс-служба Бабушкина. Губернатор напомнил, что в Астраханской области законодательно закреплено снижение налоговых ставок для предпринимателей, которые ведут свою деятельность на упрощенной системе налогообложения. Изменения охватили 25 видов деятельности. Также снижена стоимость патента для организаций общепита и продлено действие пониженных ставок для социальных предпринимателей.
https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , астрахань, астраханская область, игорь бабушкин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В прошлом году пять тысяч бизнесменов получили поддержку в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", им было оказано 12 тысяч услуг в центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.
8 февраля в Астрахани
подвели итоги конкурсов "Предприниматель года" и "Мой добрый бизнес". Участие в них приняли более 100 бизнесменов. Победителей поздравил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
.
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В минувшем году на областной конкурс "Предприниматель года" поступили заявки от 94 человек. Они претендовали на статус лучшего бизнесмена по девяти номинациям, в том числе в сфере услуг, торговли, общественного питания и пищевой промышленности, туризма, сельского хозяйства.
Кроме того, в 2023 году году проводился региональный этап Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес", в котором участвовали 39 социальных предпринимателей и некоммерческих организаций, семь из которых признаны лучшими в регионе.
"Мы хотим, чтобы вы наращивали свой потенциал и формировали прочную опору региональной экономики. Правительство области, со своей стороны, старается создавать необходимые условия для развития бизнеса в регионе", - цитирует пресс-служба Бабушкина.
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Губернатор напомнил, что в Астраханской области законодательно закреплено снижение налоговых ставок для предпринимателей, которые ведут свою деятельность на упрощенной системе налогообложения. Изменения охватили 25 видов деятельности. Также снижена стоимость патента для организаций общепита и продлено действие пониженных ставок для социальных предпринимателей.