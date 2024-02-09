https://ria.ru/20240209/gosperevorot-1926476569.html

Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме

Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024

Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме

Западные партнеры Киева готовили госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя интервью президента... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:41

2024-02-09T17:41

2024-02-09T17:41

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

владимир путин

виктор водолацкий

госдума рф

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Западные партнеры Киева готовили госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Путин в интервью Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее. "Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом в 2014 году. И самое главное, что к этой цели Киев шел, начиная с 2000-го года, когда Сорос и его команда начали создавать на Украине детские лагеря. Через детей начали промывать у украинцев все, что было связано с совместной историей с Россией, начали вбивать в мозги нацистскую идеологию, подняли на щит Бандеру и Шухевича", - сказал Водолацкий. Депутат подчеркнул, что дети, которым в то время было 8-10 лет, стали проводниками этой националистической идеи. "Как результат, госпереворот в 2014 году был завершающим этапом подготовки Киевом националистического государства. Все понимали, особенно жители Донбасса, Крыма, что их участь предрешена. И естественно, первыми жертвами нацистов после госпереворота должны были стать пророссийские регионы", - сказал Водолацкий. Он уточнил, что именно для недопущения этих событий Крым провел референдум и вернулся в состав России без кровопролития, а Донбасс взялся за оружие и "не допустил на свою землю потомков Бандеры и Шухевича". "Началась война, которую националисты развязали на юго-востоке Украины. Их цель была уничтожить все мирное население, загнать их в концлагеря и забыть о том, что есть русские на юго-востоке. Поэтому мы пришли на помощь русскому населению, которое проживает на юго-востоке Украины и решаем задачу денацификации и демилитаризации Украины, для того, чтобы не было террора и геноцида русского языка, русских людей, православных людей, которые сегодня уничтожаются, на них открыты гонения, их убивают без суда и следствия. Россия пришла защитить свой Русский мир", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, владимир путин, виктор водолацкий, госдума рф, такер карлсон, в мире