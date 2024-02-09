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Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gosperevorot-1926476569.html
Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме
Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме
Западные партнеры Киева готовили госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя интервью президента... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:41
2024-02-09T17:41
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир путин
виктор водолацкий
госдума рф
такер карлсон
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Западные партнеры Киева готовили госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Путин в интервью Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее. "Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом в 2014 году. И самое главное, что к этой цели Киев шел, начиная с 2000-го года, когда Сорос и его команда начали создавать на Украине детские лагеря. Через детей начали промывать у украинцев все, что было связано с совместной историей с Россией, начали вбивать в мозги нацистскую идеологию, подняли на щит Бандеру и Шухевича", - сказал Водолацкий. Депутат подчеркнул, что дети, которым в то время было 8-10 лет, стали проводниками этой националистической идеи. "Как результат, госпереворот в 2014 году был завершающим этапом подготовки Киевом националистического государства. Все понимали, особенно жители Донбасса, Крыма, что их участь предрешена. И естественно, первыми жертвами нацистов после госпереворота должны были стать пророссийские регионы", - сказал Водолацкий. Он уточнил, что именно для недопущения этих событий Крым провел референдум и вернулся в состав России без кровопролития, а Донбасс взялся за оружие и "не допустил на свою землю потомков Бандеры и Шухевича". "Началась война, которую националисты развязали на юго-востоке Украины. Их цель была уничтожить все мирное население, загнать их в концлагеря и забыть о том, что есть русские на юго-востоке. Поэтому мы пришли на помощь русскому населению, которое проживает на юго-востоке Украины и решаем задачу денацификации и демилитаризации Украины, для того, чтобы не было террора и геноцида русского языка, русских людей, православных людей, которые сегодня уничтожаются, на них открыты гонения, их убивают без суда и следствия. Россия пришла защитить свой Русский мир", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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украина, киев, россия, владимир путин, виктор водолацкий, госдума рф, такер карлсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Такер Карлсон, В мире
Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявили в Госдуме

Депутат ГД Водолацкий: Запад готовил госпереворот на Украине с 2000-х годов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Западные партнеры Киева готовили госпереворот на Украине с 2000-х годов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Путин в интервью Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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"Конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом в 2014 году. И самое главное, что к этой цели Киев шел, начиная с 2000-го года, когда Сорос и его команда начали создавать на Украине детские лагеря. Через детей начали промывать у украинцев все, что было связано с совместной историей с Россией, начали вбивать в мозги нацистскую идеологию, подняли на щит Бандеру и Шухевича", - сказал Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что дети, которым в то время было 8-10 лет, стали проводниками этой националистической идеи.
"Как результат, госпереворот в 2014 году был завершающим этапом подготовки Киевом националистического государства. Все понимали, особенно жители Донбасса, Крыма, что их участь предрешена. И естественно, первыми жертвами нацистов после госпереворота должны были стать пророссийские регионы", - сказал Водолацкий.
Он уточнил, что именно для недопущения этих событий Крым провел референдум и вернулся в состав России без кровопролития, а Донбасс взялся за оружие и "не допустил на свою землю потомков Бандеры и Шухевича".
"Началась война, которую националисты развязали на юго-востоке Украины. Их цель была уничтожить все мирное население, загнать их в концлагеря и забыть о том, что есть русские на юго-востоке. Поэтому мы пришли на помощь русскому населению, которое проживает на юго-востоке Украины и решаем задачу денацификации и демилитаризации Украины, для того, чтобы не было террора и геноцида русского языка, русских людей, православных людей, которые сегодня уничтожаются, на них открыты гонения, их убивают без суда и следствия. Россия пришла защитить свой Русский мир", - подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинВиктор ВодолацкийГосдума РФТакер КарлсонВ мире
 
 
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