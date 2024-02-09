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Предполагаемая мать главкома ВСУ отмечала лестные высказывания о России
Предполагаемая мать главкома ВСУ отмечала лестные высказывания о России - РИА Новости, 09.02.2024
Предполагаемая мать главкома ВСУ отмечала лестные высказывания о России
Проживающая во Владимире Людмила Сырская, являющаяся, предположительно, матерью нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:42
2024-02-09T00:42
2024-02-09T09:06
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РЯЗАНЬ, 9 фев — РИА Новости. Проживающая во Владимире Людмила Сырская, являющаяся, предположительно, матерью нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского, отмечала в своих соцсетях посты с поддерживающими Россию высказываниями, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила. В социальной сети "Одноклассники" 82-летняя Людмила Сырская, в частности, отмечала посты со словами главы Чечни Рамзана Кадырова: "Мы никому не позволим шутить с Россией", открытки с Днем Победы и пожеланиями здоровья президенту России Владимиру Путину. Корреспонденту РИА Новости не удалось пообщаться с Сырской. Прочитав направленные ей в соцсети "ВКонтакте" вопросы, женщина ограничила доступ.
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, владимирская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Владимирская область, Вооруженные силы Украины
Предполагаемая мать главкома ВСУ отмечала лестные высказывания о России
Предполагаемая мать главкома ВСУ Сырского отмечала патриотичные реплики о России