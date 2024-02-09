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Гладков вручил ключи от нового жилья пострадавшим белгородским семьям - РИА Новости, 09.02.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
15:02 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gladkov-1926435398.html
Гладков вручил ключи от нового жилья пострадавшим белгородским семьям
Гладков вручил ключи от нового жилья пострадавшим белгородским семьям - РИА Новости, 09.02.2024
Гладков вручил ключи от нового жилья пострадавшим белгородским семьям
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "Одноклассники" о том, что вместе с председателем попечительского совета... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:02
2024-02-09T15:02
белгородская область
белгородская область
жилье
вячеслав гладков
сергей степашин
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "Одноклассники" о том, что вместе с председателем попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергеем Степашиным вручил ключи от нового жилья 42 семьям из приграничья, пострадавшим от обстрелов украинских войск. "Вручили вместе с председателем попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергеем Вадимовичем Степашиным ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - написал Гладков. Он рассказал о том, что новоселье празднуют ещё 42 семьи из приграничных сёл Белгородского и Волоконовского районов, а также Валуйского городского округа. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина. "На протяжении двух лет благодаря поддержке федерального центра мы не только передаем новое жилье тем, кто в этом нуждается, но и оперативно устраняем последствия вражеских ударов по объектам жилой и социальной инфраструктуры, выплачиваем компенсации жителям за утраченное жилье и поврежденные автомобили, возводим защитные укрытия и много другое", - пояснил глава региона. Он подчеркнул, что власти Белгородской области выбрали сложный, но единственно верный путь – персонально договариваться и принимать решение с каждой семьей. Так удается восстанавливать или покупать жилье. "Мы понимаем, что потеря родного и дорогого сердцу жилья дается людям очень тяжело, и поэтому нужно обязательно прислушаться к их желаниям. Впереди много непривычного и нового, и этот сложный путь очень важно пройти вместе", - подчеркнул губернатор. Гладков поздравил новоселов и пожелал, чтобы все сложные жизненные ситуации остались позади, чтобы радость, мир и добро поселились в новых домах и квартирах.
https://ria.ru/20240206/gospodderzhka-1925673769.html
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белгородская область, жилье, вячеслав гладков, сергей степашин, владимир путин
Белгородская область, Белгородская область, Жилье, Вячеслав Гладков, Сергей Степашин, Владимир Путин

Гладков вручил ключи от нового жилья пострадавшим белгородским семьям

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области
Губернатор Белгородской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Белгородской области . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсети "Одноклассники" о том, что вместе с председателем попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергеем Степашиным вручил ключи от нового жилья 42 семьям из приграничья, пострадавшим от обстрелов украинских войск.
"Вручили вместе с председателем попечительского совета ППК "Фонд развития территорий" Сергеем Вадимовичем Степашиным ключи от нового жилья семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за регулярных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины", - написал Гладков.
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Он рассказал о том, что новоселье празднуют ещё 42 семьи из приграничных сёл Белгородского и Волоконовского районов, а также Валуйского городского округа. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента РФ Владимира Путина.
"На протяжении двух лет благодаря поддержке федерального центра мы не только передаем новое жилье тем, кто в этом нуждается, но и оперативно устраняем последствия вражеских ударов по объектам жилой и социальной инфраструктуры, выплачиваем компенсации жителям за утраченное жилье и поврежденные автомобили, возводим защитные укрытия и много другое", - пояснил глава региона.
Он подчеркнул, что власти Белгородской области выбрали сложный, но единственно верный путь – персонально договариваться и принимать решение с каждой семьей. Так удается восстанавливать или покупать жилье. "Мы понимаем, что потеря родного и дорогого сердцу жилья дается людям очень тяжело, и поэтому нужно обязательно прислушаться к их желаниям. Впереди много непривычного и нового, и этот сложный путь очень важно пройти вместе", - подчеркнул губернатор.
Гладков поздравил новоселов и пожелал, чтобы все сложные жизненные ситуации остались позади, чтобы радость, мир и добро поселились в новых домах и квартирах.
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Белгородская областьБелгородская областьЖильеВячеслав ГладковСергей СтепашинВладимир Путин
 
 
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