https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926399655.html
Песков не стал уточнять ответ Путина на вопрос об Эване Гершковиче
Песков не стал уточнять ответ Путина на вопрос об Эване Гершковиче - РИА Новости, 09.02.2024
Песков не стал уточнять ответ Путина на вопрос об Эване Гершковиче
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос представителей СМИ о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:48
2024-02-09T12:48
2024-02-09T12:48
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос представителей СМИ о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича на Вадима Соколова (Красикова), отметив, что президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался на этот счет весьма понятно. Путин в интервью Карлсону, говоря о возможности обмена журналиста газеты Wall Street Journal Гершковича, упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". "Я оставляю без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что он хотел сказать после того, как про Гершковича последовал вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, имел ли в виду Путин Вадима Красикова (Соколова). В августе 2019 года 40-летнего Зелимхана Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В декабре 2021 года высший суд Берлина признал россиянина виновным в убийстве и приговорил к пожизненному сроку. Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро. Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявлял, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на Гершковича.
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926332495.html
https://ria.ru/20231229/uilan-1918940049.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, эван гершкович, дмитрий песков, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, США
Песков не стал уточнять ответ Путина на вопрос об Эване Гершковиче
Песков: Путин весьма понятно высказался по поводу возможности обмена Гершковича
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос представителей СМИ о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича на Вадима Соколова (Красикова), отметив, что президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался на этот счет весьма понятно.
Путин в интервью Карлсону, говоря о возможности обмена журналиста газеты Wall Street Journal Гершковича, упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита".
WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича
"Я оставляю без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что он хотел сказать после того, как про Гершковича последовал вопрос", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, имел ли в виду Путин Вадима Красикова (Соколова).
В августе 2019 года 40-летнего Зелимхана Хангошвили
застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящее имя - Вадим Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте. В декабре 2021 года высший суд Берлина
признал россиянина виновным в убийстве и приговорил к пожизненному сроку. Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией
выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метро.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
15 сентября заявлял, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок
не обсуждал вопрос об обмене россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на Гершковича.
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