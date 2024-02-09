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WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича - РИА Новости, 09.02.2024
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06:36 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926332495.html
WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича
WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича - РИА Новости, 09.02.2024
WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича
Американская газета Wall Street Journal заявила, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича, после того как президент РФ Владимир РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:36
2024-02-09T06:36
эван гершкович
россия
сша
екатеринбург
владимир путин
такер карлсон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal заявила, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича, после того как президент РФ Владимир Путин упомянул о подобной возможности в своем интервью журналисту Такеру Карлсону. В беседе с Карлсоном Путин сообщил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос Гершковича. Российский лидер не исключил, что журналист окажется на родине, но подчеркнул, что решение этой проблемы возможно "при встречном движении со стороны наших партнеров". "Мы с воодушевлением наблюдаем за стремлением России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и надеемся, что это приведет к его скорейшему освобождению и возвращению к семье и в наш отдел новостей", - говорится в заявлении Wall Street Journal. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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россия
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эван гершкович, россия, сша, екатеринбург, владимир путин, такер карлсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Эван Гершкович, Россия, США, Екатеринбург, Владимир Путин, Такер Карлсон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича

WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на скорое освобождение Гершковича

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal заявила, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича, после того как президент РФ Владимир Путин упомянул о подобной возможности в своем интервью журналисту Такеру Карлсону.
В беседе с Карлсоном Путин сообщил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос Гершковича. Российский лидер не исключил, что журналист окажется на родине, но подчеркнул, что решение этой проблемы возможно "при встречном движении со стороны наших партнеров".
"Мы с воодушевлением наблюдаем за стремлением России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и надеемся, что это приведет к его скорейшему освобождению и возвращению к семье и в наш отдел новостей", - говорится в заявлении Wall Street Journal.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин назвал деятельность журналиста Гершковича в России шпионажем
02:28
 
Эван ГершковичРоссияСШАЕкатеринбургВладимир ПутинТакер КарлсонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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