WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на освобождение Гершковича
WSJ после интервью Путина Карлсону надеется на скорое освобождение Гершковича
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal заявила, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника Эвана Гершковича, после того как президент РФ Владимир Путин упомянул о подобной возможности в своем интервью журналисту Такеру Карлсону.
В беседе с Карлсоном Путин сообщил, что спецслужбы РФ и США обсуждают вопрос Гершковича. Российский лидер не исключил, что журналист окажется на родине, но подчеркнул, что решение этой проблемы возможно "при встречном движении со стороны наших партнеров".
"Мы с воодушевлением наблюдаем за стремлением России заключить сделку, которая вернет Эвана домой, и надеемся, что это приведет к его скорейшему освобождению и возвращению к семье и в наш отдел новостей", - говорится в заявлении Wall Street Journal.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Столичный суд арестовал журналиста в конце марта на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.