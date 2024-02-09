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Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче - РИА Новости, 09.02.2024
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03:13 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926306497.html
Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче
Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче - РИА Новости, 09.02.2024
Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного в Германии Вадима Соколова. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:13
2024-02-09T03:13
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного в Германии Вадима Соколова. "Послушайте, вот я Вам скажу: сидит в одной стране, стране - союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он (бандит - ред.) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет - это другой вопрос", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Германия, Россия, Кавказ, Владимир Путин, Эван Гершкович, Такер Карлсон, В мире
Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче

Путин, говоря об обмене Гершковича, упомянул осужденного в Германии Соколова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного в Германии Вадима Соколова.
"Послушайте, вот я Вам скажу: сидит в одной стране, стране - союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он (бандит - ред.) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет - это другой вопрос", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин назвал деятельность журналиста Гершковича в России шпионажем
02:28
Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.
 
Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуГерманияРоссияКавказВладимир ПутинЭван ГершковичТакер КарлсонВ мире
 
 
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