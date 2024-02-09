https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926306497.html

Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче

Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче - РИА Новости, 09.02.2024

Путин упомянул осужденного Соколова, говоря о Гершковиче

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного в Германии Вадима Соколова. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:13

2024-02-09T03:13

2024-02-09T03:13

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, упомянул осужденного в Германии Вадима Соколова. "Послушайте, вот я Вам скажу: сидит в одной стране, стране - союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он (бандит - ред.) делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Но нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Сделал он это по собственной инициативе или нет - это другой вопрос", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 сентября заявил, что в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок не обсуждал вопрос об обмене россиянина, приговоренного к пожизненному заключению по обвинению в убийстве в берлинском парке Тиргартен, на журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926295862.html

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