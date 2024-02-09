https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926298204.html

Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин

Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин

Американский журналист Эван Гершкович конспиративно получал секретную информацию, мог делать это по неосторожности, собственной инициативе или был втянут в это, РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:41

2024-02-09T02:41

2024-02-09T02:41

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Эван Гершкович конспиративно получал секретную информацию, мог делать это по неосторожности, собственной инициативе или был втянут в это, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался: он получал закрытую, секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. И все доказано, ведь его взяли с поличным – при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Его с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну что это такое?" - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Не думаю, что он работал на Монако – вряд ли Монако заинтересовано в получении этой информации. Это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926295862.html

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