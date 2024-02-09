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Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:41 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926298204.html
Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин
Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин
Американский журналист Эван Гершкович конспиративно получал секретную информацию, мог делать это по неосторожности, собственной инициативе или был втянут в это, РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:41
2024-02-09T02:41
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Эван Гершкович конспиративно получал секретную информацию, мог делать это по неосторожности, собственной инициативе или был втянут в это, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался: он получал закрытую, секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. И все доказано, ведь его взяли с поличным – при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Его с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну что это такое?" - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Не думаю, что он работал на Монако – вряд ли Монако заинтересовано в получении этой информации. Это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами", - добавил российский лидер.
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в мире, сша, интервью владимира путина такеру карлсону, монако, владимир путин, эван гершкович, такер карлсон, технологии, россия
В мире, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Монако, Владимир Путин, Эван Гершкович, Такер Карлсон, Технологии, Россия
Гершкович получал секретную информацию, заявил Путин

Путин: Гершкович конспиративно получал секретную информацию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Эван Гершкович конспиративно получал секретную информацию, мог делать это по неосторожности, собственной инициативе или был втянут в это, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался: он получал закрытую, секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело, может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. И все доказано, ведь его взяли с поличным – при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Его с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну что это такое?" - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин назвал деятельность журналиста Гершковича в России шпионажем
02:28
"Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз: получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионажем, а он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Не думаю, что он работал на Монако – вряд ли Монако заинтересовано в получении этой информации. Это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами", - добавил российский лидер.
 
В миреСШАИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуМонакоВладимир ПутинЭван ГершковичТакер КарлсонТехнологииРоссия
 
 
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