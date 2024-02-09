https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926293894.html

Путин оценил возможность обмена американского журналиста Гершковича

Путин оценил возможность обмена американского журналиста Гершковича - РИА Новости, 09.02.2024

Путин оценил возможность обмена американского журналиста Гершковича

Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:18

2024-02-09T02:18

2024-02-09T05:12

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

россия

сша

эван гершкович

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."Мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров", - сказал глава государства.Он пояснил, что под партнерами имеет в виду представителей спецслужб, которые "обсуждают эту тему"."У нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться", - заявил он.Путин не исключил, что Гершкович окажется на родине, так как держать в российской тюрьме его бессмысленно."Но пусть коллеги наших сотрудников спецслужб на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся, и было много случаев, когда мы договаривались. Можем и сейчас договориться, но только надо договариваться", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926306497.html

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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, россия, сша, эван гершкович