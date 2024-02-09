https://ria.ru/20240209/germaniya-1926295986.html
Путин заявил, что его удивляют нынешние власти Германии
Путин заявил, что его удивляют нынешние власти Германии - РИА Новости, 09.02.2024
Путин заявил, что его удивляют нынешние власти Германии
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют нынешние власти ФРГ, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:28
2024-02-09T02:28
2024-02-09T02:28
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его удивляют нынешние власти ФРГ, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны. "Меня это тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Ведь дело не только в "Северном потоке-1", который взорвали. "Северный поток-2" повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста", - добавил Путин. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток) - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240209/germaniya-1926295631.html
https://ria.ru/20240206/mir-1925739044.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, россия, европа, такер карлсон, владимир путин, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Германия, Россия, Европа, Такер Карлсон, Владимир Путин, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин заявил, что его удивляют нынешние власти Германии
Путин: власти Германии руководствуются интересами коллективного Запада