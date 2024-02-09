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В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2024
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13:39 09.02.2024 (обновлено: 14:16 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/gazoprovody-1926412285.html
В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках"
В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2024
В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках"
Президент РФ Владимир Путин абсолютно честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам, РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:39
2024-02-09T14:16
россия
сша
владимир путин
такер карлсон
леонид слуцкий (политик)
северный поток
авария на "северных потоках"
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин абсолютно честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий, комментируя интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. "Президент абсолютно четко аргументировал как, когда и где Вашингтон и его сателлиты обманули Россию, честно ответил на вопросы о подрыве ниток газопровода "Северный поток" и переговорах по урегулированию украинского конфликта. А также об использовании санкций и доллара в политических целях и подрыве через подобные шаги интересов самих США, и многое другое. Думаю, для западных зрителей это интервью станет культурным информационном шоком на контрасте ежедневного вранья про Россию", - сообщил Слуцкий. Президент России в интервью изложил всю правду о причинах и следствиях как украинского кризиса, так и снижения уровня отношений России с коллективным Западом во главе с США, отметил он. "Но то, что является очевидным для российского зрителя, для западного обывателя может стать откровением. Все это время на Западе шла и идет махровая антироссийская пропаганда в стиле Йозефа Геббельса. Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи. В странах Европы и Соединенных Штатах живут далеко не глупые люди, и они в состоянии сделать собственные выводы. В Старом и Новом Свете уже прозревают, о чем и свидетельствуют итоги выборов в ряде европейских государств", - добавил политик.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
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россия, сша, владимир путин, такер карлсон, леонид слуцкий (политик), северный поток, авария на "северных потоках", интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Леонид Слуцкий (политик), Северный поток, Авария на "Северных потоках", Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках"

Слуцкий: Путин в интервью честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин абсолютно честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий, комментируя интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Президент абсолютно четко аргументировал как, когда и где Вашингтон и его сателлиты обманули Россию, честно ответил на вопросы о подрыве ниток газопровода "Северный поток" и переговорах по урегулированию украинского конфликта. А также об использовании санкций и доллара в политических целях и подрыве через подобные шаги интересов самих США, и многое другое. Думаю, для западных зрителей это интервью станет культурным информационном шоком на контрасте ежедневного вранья про Россию", - сообщил Слуцкий.
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Президент России в интервью изложил всю правду о причинах и следствиях как украинского кризиса, так и снижения уровня отношений России с коллективным Западом во главе с США, отметил он.
"Но то, что является очевидным для российского зрителя, для западного обывателя может стать откровением. Все это время на Западе шла и идет махровая антироссийская пропаганда в стиле Йозефа Геббельса. Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи. В странах Европы и Соединенных Штатах живут далеко не глупые люди, и они в состоянии сделать собственные выводы. В Старом и Новом Свете уже прозревают, о чем и свидетельствуют итоги выборов в ряде европейских государств", - добавил политик.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
 
РоссияСШАВладимир ПутинТакер КарлсонЛеонид Слуцкий (политик)Северный потокАвария на "Северных потоках"Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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