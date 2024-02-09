В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках"
Слуцкий: Путин в интервью честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин абсолютно честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий, комментируя интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Президент абсолютно четко аргументировал как, когда и где Вашингтон и его сателлиты обманули Россию, честно ответил на вопросы о подрыве ниток газопровода "Северный поток" и переговорах по урегулированию украинского конфликта. А также об использовании санкций и доллара в политических целях и подрыве через подобные шаги интересов самих США, и многое другое. Думаю, для западных зрителей это интервью станет культурным информационном шоком на контрасте ежедневного вранья про Россию", - сообщил Слуцкий.
Президент России в интервью изложил всю правду о причинах и следствиях как украинского кризиса, так и снижения уровня отношений России с коллективным Западом во главе с США, отметил он.
"Но то, что является очевидным для российского зрителя, для западного обывателя может стать откровением. Все это время на Западе шла и идет махровая антироссийская пропаганда в стиле Йозефа Геббельса. Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи. В странах Европы и Соединенных Штатах живут далеко не глупые люди, и они в состоянии сделать собственные выводы. В Старом и Новом Свете уже прозревают, о чем и свидетельствуют итоги выборов в ряде европейских государств", - добавил политик.