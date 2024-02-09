https://ria.ru/20240209/gazoprovody-1926412285.html

В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках"

В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуме прокомментировали ответы Путина на вопросы о "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин абсолютно честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам, РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:39

2024-02-09T13:39

2024-02-09T14:16

россия

сша

владимир путин

такер карлсон

леонид слуцкий (политик)

северный поток

авария на "северных потоках"

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин абсолютно честно ответил на вопросы о подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий, комментируя интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. "Президент абсолютно четко аргументировал как, когда и где Вашингтон и его сателлиты обманули Россию, честно ответил на вопросы о подрыве ниток газопровода "Северный поток" и переговорах по урегулированию украинского конфликта. А также об использовании санкций и доллара в политических целях и подрыве через подобные шаги интересов самих США, и многое другое. Думаю, для западных зрителей это интервью станет культурным информационном шоком на контрасте ежедневного вранья про Россию", - сообщил Слуцкий. Президент России в интервью изложил всю правду о причинах и следствиях как украинского кризиса, так и снижения уровня отношений России с коллективным Западом во главе с США, отметил он. "Но то, что является очевидным для российского зрителя, для западного обывателя может стать откровением. Все это время на Западе шла и идет махровая антироссийская пропаганда в стиле Йозефа Геббельса. Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи. В странах Европы и Соединенных Штатах живут далеко не глупые люди, и они в состоянии сделать собственные выводы. В Старом и Новом Свете уже прозревают, о чем и свидетельствуют итоги выборов в ряде европейских государств", - добавил политик.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, владимир путин, такер карлсон, леонид слуцкий (политик), северный поток, авария на "северных потоках", интервью владимира путина такеру карлсону, в мире