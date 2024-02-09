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Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
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12:44 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/gazoprovody-1926398932.html
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме
Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:44
2024-02-09T12:44
в мире
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
такер карлсон
алексей чепа
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Путин подчеркнул, что расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. "Трудно предположить, повлияют ли его слова... Понятна причастность Соединённых Штатов, понятна причастность спецслужб, но сегодня страны по очереди закрывают уголовные дела, поэтому вопросы... Я думаю, Запад коллективный будет делать все, чтобы эти вопросы не раскрывались", - сказал он РИА Новости на вопрос корреспондента, повлияют ли слова Путина на наказание виновных в подрыве "Северных потоков". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", такер карлсон, алексей чепа, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Такер Карлсон, Алексей Чепа, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме

Чепа: Запад сделает все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Путин подчеркнул, что расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать.
«
"Трудно предположить, повлияют ли его слова... Понятна причастность Соединённых Штатов, понятна причастность спецслужб, но сегодня страны по очереди закрывают уголовные дела, поэтому вопросы... Я думаю, Запад коллективный будет делать все, чтобы эти вопросы не раскрывались", - сказал он РИА Новости на вопрос корреспондента, повлияют ли слова Путина на наказание виновных в подрыве "Северных потоков".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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В миреСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Такер КарлсонАлексей ЧепаВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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