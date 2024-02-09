https://ria.ru/20240209/gazoprovody-1926398932.html

Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме

Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024

Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме

Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:44

2024-02-09T12:44

2024-02-09T12:44

в мире

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

такер карлсон

алексей чепа

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Путин подчеркнул, что расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. "Трудно предположить, повлияют ли его слова... Понятна причастность Соединённых Штатов, понятна причастность спецслужб, но сегодня страны по очереди закрывают уголовные дела, поэтому вопросы... Я думаю, Запад коллективный будет делать все, чтобы эти вопросы не раскрывались", - сказал он РИА Новости на вопрос корреспондента, повлияют ли слова Путина на наказание виновных в подрыве "Северных потоков". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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