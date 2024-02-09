https://ria.ru/20240209/gazoprovody-1926398932.html
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме - РИА Новости, 09.02.2024
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме
Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:44
2024-02-09T12:44
2024-02-09T12:44
в мире
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
такер карлсон
алексей чепа
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0a0d08ea98e29742865d935b8c1505f.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Коллективный Запад будет делать все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков", заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал "Северный поток", со смехом ответил: "Вы, конечно". Он добавил, что у ЦРУ на этот счет нет алиби. Путин подчеркнул, что расследуя взрывы на "Северных потоках", надо искать того, кто не только был заинтересован в этом, но и кто был способен это сделать. "Трудно предположить, повлияют ли его слова... Понятна причастность Соединённых Штатов, понятна причастность спецслужб, но сегодня страны по очереди закрывают уголовные дела, поэтому вопросы... Я думаю, Запад коллективный будет делать все, чтобы эти вопросы не раскрывались", - сказал он РИА Новости на вопрос корреспондента, повлияют ли слова Путина на наказание виновных в подрыве "Северных потоков". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820278886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17574f127b5f6e4759cdeb7f0a63fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", такер карлсон, алексей чепа, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Такер Карлсон, Алексей Чепа, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Запад не раскроет виновных в подрыве "Северных потоков", считают в Госдуме
Чепа: Запад сделает все, чтобы не раскрыть виновных в подрыве "Северных потоков"