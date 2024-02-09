https://ria.ru/20240209/gaza-1926503785.html

Израиль отверг требования ХАМАС на предложения по заложникам, пишут СМИ

Израиль отверг требования ХАМАС на предложения по заложникам, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2024

Израиль отверг требования ХАМАС на предложения по заложникам, пишут СМИ

Израиль ответил Египту и Катару, что отвергает требования ХАМАС из ответа палестинского движения по предложениям о сделке по освобождению заложников, но все еще РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T21:05

2024-02-09T21:05

2024-02-09T21:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

египет

катар

хамас

оон

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Израиль ответил Египту и Катару, что отвергает требования ХАМАС из ответа палестинского движения по предложениям о сделке по освобождению заложников, но все еще готов к переговорам, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников."Израиль сообщил египетским и катарским посредникам.., что, хотя он отвергает большинство требований ХАМАС в ответ на его последнее предложение о сделке по заложникам, он готов начать переговоры на основе первоначального предложения, выдвинутого две недели назад", - пишет портал со ссылкой на двух израильских чиновников.Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки с ХАМАС по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Окончательных договоренностей до сих пор не достигнуто, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из Газы.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что израильские военные за время операции в секторе Газа нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, который, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. Более 100 похищенных до сих пор удерживаются в палестинском анклаве, а более 30 считаются погибшими.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

израиль

египет

катар

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, египет, катар, хамас, оон, биньямин нетаньяху