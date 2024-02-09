https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926469033.html

В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства

В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства - РИА Новости, 09.02.2024

В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства

МВД Финляндии представило законопроект, ужесточающий условия для получения финского гражданства, срок необходимого проживания в стране увеличится с пяти до... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:14

2024-02-09T17:14

2024-02-09T17:17

в мире

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект, ужесточающий условия для получения финского гражданства, срок необходимого проживания в стране увеличится с пяти до восьми лет, сообщается в пятницу в пресс-релизе ведомства. "Согласно законопроекту, срок проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет", – сказано в материале МВД. Ожидается, что консультации по законопроекту продлятся до 4 марта 2024 года. Предполагается, что период проживания в Финляндии без вида на жительство теперь не будет учитываться при подсчете срока проживания. Например, для лиц, получивших международную защиту в Финляндии, срок проживания будет отсчитываться с момента получения вида на жительство, а не с момента подачи заявления о предоставлении убежища, уточняет МВД. Также планируется сократить количество дней пребывания за границей, учитываемых при подсчете срока проживания в Финляндии. Общий срок проживания за границей составит один год, из которых не более трех месяцев разрешается провести в год, который предшествует получению гражданства.

https://ria.ru/20240121/grazhdanstvo-1922666281.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия