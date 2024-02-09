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В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства - РИА Новости, 09.02.2024
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17:14 09.02.2024 (обновлено: 17:17 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926469033.html
В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства
В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства - РИА Новости, 09.02.2024
В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства
МВД Финляндии представило законопроект, ужесточающий условия для получения финского гражданства, срок необходимого проживания в стране увеличится с пяти до... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:14
2024-02-09T17:17
в мире
финляндия
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект, ужесточающий условия для получения финского гражданства, срок необходимого проживания в стране увеличится с пяти до восьми лет, сообщается в пятницу в пресс-релизе ведомства. "Согласно законопроекту, срок проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет", – сказано в материале МВД. Ожидается, что консультации по законопроекту продлятся до 4 марта 2024 года. Предполагается, что период проживания в Финляндии без вида на жительство теперь не будет учитываться при подсчете срока проживания. Например, для лиц, получивших международную защиту в Финляндии, срок проживания будет отсчитываться с момента получения вида на жительство, а не с момента подачи заявления о предоставлении убежища, уточняет МВД. Также планируется сократить количество дней пребывания за границей, учитываемых при подсчете срока проживания в Финляндии. Общий срок проживания за границей составит один год, из которых не более трех месяцев разрешается провести в год, который предшествует получению гражданства.
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии хотят увеличить срок проживания для получения гражданства

МВД Финляндии: срок проживания для получения гражданства увеличат с 5 до 8 лет

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект, ужесточающий условия для получения финского гражданства, срок необходимого проживания в стране увеличится с пяти до восьми лет, сообщается в пятницу в пресс-релизе ведомства.
«
"Согласно законопроекту, срок проживания, необходимый для получения финского гражданства, будет увеличен с нынешних пяти до восьми лет", – сказано в материале МВД.
Ожидается, что консультации по законопроекту продлятся до 4 марта 2024 года.
Предполагается, что период проживания в Финляндии без вида на жительство теперь не будет учитываться при подсчете срока проживания. Например, для лиц, получивших международную защиту в Финляндии, срок проживания будет отсчитываться с момента получения вида на жительство, а не с момента подачи заявления о предоставлении убежища, уточняет МВД.
Также планируется сократить количество дней пребывания за границей, учитываемых при подсчете срока проживания в Финляндии. Общий срок проживания за границей составит один год, из которых не более трех месяцев разрешается провести в год, который предшествует получению гражданства.
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