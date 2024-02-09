https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html

Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата

Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата - РИА Новости, 09.02.2024

Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата

Второй тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье. За пост главы государства будут бороться бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:35

2024-02-09T11:35

2024-02-09T11:40

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Второй тур выборов президента Финляндии состоится в воскресенье. За пост главы государства будут бороться бывший премьер-министр Александр Стубб и экс-глава МИД Пекка Хаависто, но предвыборные опросы уже свидетельствуют о явном преимуществе Стубба. Оба они в свое время сменили отношение к России с положительного и конструктивного на отрицательное, и улучшений после выборов ждать не стоит. Выборы на фоне спадаПолномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он возглавляет страну уже в течение двух шестилетних сроков. Кампания проходит на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, а также впервые после присоединения Финляндии к НАТО. Согласно прогнозу центробанка Финляндии на 2023-2026 годы, экономика страны находится в рецессии и начнет восстанавливаться только к концу следующего года, а рост покажет в 2025 году. Министр финансов Риикка Пурра заявляла, что экономика Финляндии находится в "хронически слабом" состоянии и нуждается в реформировании. На фоне этого наблюдается повышенный интерес избирателей. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о количестве воспользовавшихся досрочным голосованием в первом и во втором туре. Явка на досрочном голосовании второго тура стала рекордной по меркам президентских выборов – 46% на территории Финляндии. Победа в руках у СтуббаВ первом туре бывший премьер-министр Александр Стубб набрал 27,2% голосов, а экс-глава МИД Пекка Хаависто – 25,8%, обойдя еще семерых кандидатов. Однако во втором туре расклад более очевидный. Хаависто, для которого эти выборы стали уже третьей попыткой стать президентом, баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 году он уступил Саули Ниинистё. Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должность главы МИД и даже около года был премьер-министром, однако с 2020 года вообще не участвовал в политике. Несмотря на это, Стубб уверенно лидирует в предвыборных опросах: его готовы поддержать 54% избирателей против 46% у Хаависто. Успех стремительно вернувшегося в политику Стубба финские эксперты объясняют просто: это кандидат от правящей партии. Хаависто же уже третий раз не набирает достаточную поддержку в том числе из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот фактор, как свидетельствуют опросы, значительно повлиял на его проигрыш на выборах в 2012 и 2018 годах. Недавнее исследование Хельсинского университета показало, что треть финнов не готовы поддержать кандидатуру Хаависто во втором туре именно по этой причине. Политические близнецыПолитические взгляды двух кандидатов очень схожи. При этом отношение их к России менялось со временем от положительного к достаточно жесткому. Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов ранее в интервью РИА Новости констатировал, что двусторонние отношения разрушены, а предстоящие выборы вряд ли принесут какие-то изменения к лучшему. По его словам, такого "железного занавеса" между нашими странами не было никогда. До СВО и Стубб, и Хаависто способствовали поддержанию хороших отношений с Москвой, в том числе в вопросе смягчения визовых требований для россиян. В 2011 году Стубб, еще будучи членом кабмина, называл Россию "страной возможностей", важным партнером Финляндии в двустороннем и международном плане, подчеркивал, что об угрозах со стороны Москвы не может быть и речи. Однако в 2022 году его мнение, как и мнение Хаависто, изменилось. Хаависто, в свою очередь, в 2012 году не поддерживал рассуждения о необходимости вступления страны в НАТО, выступал против увеличения оборонных расходов и заявлял, что членство в альянсе не укрепит безопасность Финляндии. Однако после начала СВО он не только поддержал стремление правящих кругов вступить в НАТО, но и сам подписывал акт о присоединении страны. Стубб же, напротив, на протяжении всей своей политической жизни был убежденным сторонником НАТО. И Стубб, и Хаависто согласны с решением закрыть границу с Россией, оба исключительно положительно относятся к членству страны в НАТО и подписанному оборонному соглашению с США. Эти шаги, по их мнению, укрепили безопасность Финляндии. Относительно НАТО они расходятся лишь в вопросе размещения контингента и ядерного оружия. Стубб выступает за размещение войск альянса в Финляндии, а также за временное размещение и транзит ядерного оружия. Хаависто решительно выступает против транзита и размещения ядерного оружия. Стоит отметить, что действующее законодательство страны запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории Финляндии. Стубб не исключает возможность изменения финского законодательства по этому вопросу. В отношении Украины Стубб и Хаависто схожи во мнениях: оба убеждены, что страну необходимо поддерживать и обязуются продолжать оказывать помощь в случае победы на выборах. Правда, Стубб считает, что Россия "уже проиграла войну", поскольку, по его мнению, Украина остается независимым государством и станет членом ЕС. Стубб на предвыборных дебатах заявил, что Финляндия, будучи председателем ОБСЕ в 2025 году, могла бы стать посредником в установлении мира на Украине.

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https://ria.ru/20230109/baza-1843592779.html

https://ria.ru/20230108/faktory-1843434665.html

https://ria.ru/20221226/nato-1841444395.html

https://ria.ru/20240205/nelegaly-1925526666.html

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