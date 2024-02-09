https://ria.ru/20240209/evakuatsiya-1926474455.html

Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха

Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха - РИА Новости, 09.02.2024

Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:35

2024-02-09T17:35

2024-02-09T17:48

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия премьера.В канцелярии отметили, что нельзя достичь целей войны в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся батальоны ХАМАС."Масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и оборонным структурам внести в кабинет министров двойной план эвакуации населения и ликвидации батальонов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

рафах (провинция)

израиль

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рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, израиль