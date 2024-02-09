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Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха - РИА Новости, 09.02.2024
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17:35 09.02.2024 (обновлено: 17:48 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/evakuatsiya-1926474455.html
Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха
Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха - РИА Новости, 09.02.2024
Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:35
2024-02-09T17:48
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия премьера.В канцелярии отметили, что нельзя достичь целей войны в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся батальоны ХАМАС."Масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и оборонным структурам внести в кабинет министров двойной план эвакуации населения и ликвидации батальонов", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху, израиль
Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль
Нетаньяху поручил представить план эвакуации населения из Рафаха

Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации населения из Рафаха

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 фев — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС, сообщила в пятницу канцелярия премьера.
В канцелярии отметили, что нельзя достичь целей войны в секторе Газа, не ликвидировав оставшиеся батальоны ХАМАС.
"Масштабная операция в Рафахе требует эвакуации мирного населения из зоны боевых действий. Именно поэтому премьер-министр поручил ЦАХАЛ и оборонным структурам внести в кабинет министров двойной план эвакуации населения и ликвидации батальонов", — говорится в сообщении.
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Рафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
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