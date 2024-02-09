https://ria.ru/20240209/evakuatsiya-1926289859.html

Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек

Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 09.02.2024

Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек

Более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве у станции метро "Аэропорт", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:49

2024-02-09T01:49

2024-02-09T04:54

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве у станции метро "Аэропорт", сообщили РИА Новости в экстренных службах. Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания сначала составляла две тысячи квадратных метров, позднее возросла до четырех тысяч "квадратов", данных о пострадавших не поступало, сообщала ранее пресс-служба столичного главка МЧС. "Более 400 человек эвакуировали из горящего шестиэтажного дома по улице Черняховского в Москве", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия