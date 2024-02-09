https://ria.ru/20240209/evakuatsiya-1926289859.html
Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек
Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек - РИА Новости, 09.02.2024
Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек
Более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве у станции метро "Аэропорт", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:49
2024-02-09T01:49
2024-02-09T04:54
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 400 человек эвакуированы из горящего шестиэтажного дома в Москве у станции метро "Аэропорт", сообщили РИА Новости в экстренных службах. Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания сначала составляла две тысячи квадратных метров, позднее возросла до четырех тысяч "квадратов", данных о пострадавших не поступало, сообщала ранее пресс-служба столичного главка МЧС. "Более 400 человек эвакуировали из горящего шестиэтажного дома по улице Черняховского в Москве", - сказал собеседник агентства.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Из горящего жилого дома в Москве эвакуировали более 400 человек
Спасатели эвакуировали из горящего жилого дома в Москве более 400 человек