https://ria.ru/20240209/ekonomika-1926291801.html

Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин

Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин

Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения, инструменты, которые применяют США, не действуют, заявил президент... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:04

2024-02-09T02:04

2024-02-09T03:06

россия

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владимир путин

такер карлсон

swift

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения, инструменты, которые применяют США, не действуют, заявил президент РФ Владимир Путин."Смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объёму они обогнали США уже давно. Потом США, а потом Индия – полтора миллиарда человек, потом Япония, на пятом месте – Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов – санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют", - добавил Путин.Он призвал США подумать, что делать."Если это осознание придёт к правящим элитам, то да, тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него избиратели и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то и измениться", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240209/ssha-1926300479.html

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