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Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:04 09.02.2024 (обновлено: 03:06 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ekonomika-1926291801.html
Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин
Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин
Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения, инструменты, которые применяют США, не действуют, заявил президент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:04
2024-02-09T03:06
россия
европа
сша
владимир путин
такер карлсон
swift
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения, инструменты, которые применяют США, не действуют, заявил президент РФ Владимир Путин."Смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объёму они обогнали США уже давно. Потом США, а потом Индия – полтора миллиарда человек, потом Япония, на пятом месте – Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста."Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов – санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют", - добавил Путин.Он призвал США подумать, что делать."Если это осознание придёт к правящим элитам, то да, тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него избиратели и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то и измениться", - сказал президент РФ.
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россия, европа, сша, владимир путин, такер карлсон, swift, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Европа, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, SWIFT, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, сообщил Путин

Путин: Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы, несмотря на санкции

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения, инструменты, которые применяют США, не действуют, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объёму они обогнали США уже давно. Потом США, а потом Индия – полтора миллиарда человек, потом Япония, на пятом месте – Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов – санкции во всём, везде. Самое большое количество санкций, которые в мире применяются, применяются против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют", - добавил Путин.
Он призвал США подумать, что делать.
"Если это осознание придёт к правящим элитам, то да, тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него избиратели и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то и измениться", - сказал президент РФ.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин оценил ситуацию в экономике США
02:50
 
РоссияЕвропаСШАВладимир ПутинТакер КарлсонSWIFTИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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