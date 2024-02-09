https://ria.ru/20240209/egipet-1926469627.html

Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты

Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты - РИА Новости, 09.02.2024

Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты

Египет с самого начала конфликта в секторе Газа открыл свою сторону КПП "Рафах" на границе с Газой и собрал гуманитарную помощь в больших объемах, заявила... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:17

2024-02-09T17:17

2024-02-09T17:17

в мире

сша

египет

сектор газа

джо байден

абдель фаттах ас-сиси

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Египет с самого начала конфликта в секторе Газа открыл свою сторону КПП "Рафах" на границе с Газой и собрал гуманитарную помощь в больших объемах, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в ответ на высказывания американского президента Джо Байдена. В четверг Байден, затронув конфликт в Газе, заявил, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Администрация президента США пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку, указав, что Байден на самом деле имел в виду президента Египта ас-Сиси. "Что касается роли Египта в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и оказании помощи палестинским братьям, канцелярия президента республики проясняет, что Египет с самого начала открыл погранпереход "Рафах" со своей стороны без каких-либо ограничений и условий и собрал гуманитарную помощь в больших объемах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Канцелярия подчеркнула, что израильские обстрелы палестинской стороны КПП, имевшие место быть четыре раза, препятствовали доставке помощи из Египта в сектор Газа. Канцелярия ас-Сиси отметила, что Египет и США продолжают совместную работу и сотрудничество для деэскалации в секторе Газа, прекращения огня, гуманитарных пауз и доставки помощи в Газу в необходимых количествах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926328427.html

https://ria.ru/20240202/gaza-1925126843.html

https://ria.ru/20240121/sovetnik-1922636450.html

https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html

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египет

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, египет, сектор газа, джо байден, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году