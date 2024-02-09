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Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты - РИА Новости, 09.02.2024
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17:17 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/egipet-1926469627.html
Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты
Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты - РИА Новости, 09.02.2024
Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты
Египет с самого начала конфликта в секторе Газа открыл свою сторону КПП "Рафах" на границе с Газой и собрал гуманитарную помощь в больших объемах, заявила... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:17
2024-02-09T17:17
в мире
сша
египет
сектор газа
джо байден
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Египет с самого начала конфликта в секторе Газа открыл свою сторону КПП "Рафах" на границе с Газой и собрал гуманитарную помощь в больших объемах, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в ответ на высказывания американского президента Джо Байдена. В четверг Байден, затронув конфликт в Газе, заявил, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Администрация президента США пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку, указав, что Байден на самом деле имел в виду президента Египта ас-Сиси. "Что касается роли Египта в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и оказании помощи палестинским братьям, канцелярия президента республики проясняет, что Египет с самого начала открыл погранпереход "Рафах" со своей стороны без каких-либо ограничений и условий и собрал гуманитарную помощь в больших объемах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Канцелярия подчеркнула, что израильские обстрелы палестинской стороны КПП, имевшие место быть четыре раза, препятствовали доставке помощи из Египта в сектор Газа. Канцелярия ас-Сиси отметила, что Египет и США продолжают совместную работу и сотрудничество для деэскалации в секторе Газа, прекращения огня, гуманитарных пауз и доставки помощи в Газу в необходимых количествах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328427.html
https://ria.ru/20240202/gaza-1925126843.html
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https://ria.ru/20240209/konflikt-1915630213.html
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египет
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в мире, сша, египет, сектор газа, джо байден, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Египет, Сектор Газа, Джо Байден, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет ответил на заявление Байдена о нежелании ас-Сиси открыть блокпосты

Египет напомнил Байдену, что открыл свою сторону КПП "Рафах" почти сразу же

© AP Photo / Fatima ShbairАвтомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобили скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Автомобили скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Египет с самого начала конфликта в секторе Газа открыл свою сторону КПП "Рафах" на границе с Газой и собрал гуманитарную помощь в больших объемах, заявила канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в ответ на высказывания американского президента Джо Байдена.
В четверг Байден, затронув конфликт в Газе, заявил, что "президент Мексики Сиси не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь". Администрация президента США пояснила высказывания своего шефа, допустившего очередную оговорку, указав, что Байден на самом деле имел в виду президента Египта ас-Сиси.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Белый дом пояснил оговорку Байдена о "президенте Мексики Сиси"
Вчера, 05:30
"Что касается роли Египта в доставке гуманитарной помощи в сектор Газа и оказании помощи палестинским братьям, канцелярия президента республики проясняет, что Египет с самого начала открыл погранпереход "Рафах" со своей стороны без каких-либо ограничений и условий и собрал гуманитарную помощь в больших объемах", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси.
Канцелярия подчеркнула, что израильские обстрелы палестинской стороны КПП, имевшие место быть четыре раза, препятствовали доставке помощи из Египта в сектор Газа. Канцелярия ас-Сиси отметила, что Египет и США продолжают совместную работу и сотрудничество для деэскалации в секторе Газа, прекращения огня, гуманитарных пауз и доставки помощи в Газу в необходимых количествах.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
США, Катар и Египет предложили сделать паузу в боевых действиях в Газе
2 февраля, 21:07
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
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СМИ: советник Байдена может посетить Египет для диалога о заложниках в Газе
21 января, 17:46
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАЕгипетСектор ГазаДжо БайденАбдель Фаттах ас-СисиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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