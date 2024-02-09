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Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам - РИА Новости, 09.02.2024
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10:11 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/efimov-1926250892.html
Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам
Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам - РИА Новости, 09.02.2024
Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам
Благодаря котировочным сессиям - мини-аукционам на Портале поставщиков столица смогла сэкономить в 2023 году 7 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:11
2024-02-09T10:11
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Благодаря котировочным сессиям - мини-аукционам на Портале поставщиков столица смогла сэкономить в 2023 году 7 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Заместитель мэра подчеркнул, что мини-аукционы позволяют московским заказчикам покупать товары на сумму до 5 миллионов рублей, а также приобретать услуги, оплата за которые составит не более 3 миллионов рублей."В 2023 году на Портале поставщиков было опубликовано более 194 тысяч котировочных сессий на 44,2 миллиарда рублей. За счет снижения начальной цены в ходе таких закупок город сэкономил семь миллиардов рублей. По итогам 2022 года экономия составила 6,2 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.Сегодня услугами Портала пользуются 325 тысяч продавцов, каталог представленной ими продукции достиг 2,6 миллиона наименований, каждый день регистрируется еще около 3 тысяч. Покупатели из 40 регионов страны ежедневно заключают на Портале до полутора тысяч контрактов.Мини-аукционы на Портале проходят в ограниченное время – от трех до 24 часов. За это время подрядчики могут в процессе конкуренции сбавить цену и заключить госконтракт. Попытать удачу могут не только московские предприниматели – для бизнеса из регионов Портал поставщиков также открыт.По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, дополнительная экономия сложилась еще и из-за проведения совместных котировочных сессий, когда несколько госучреждений объединяют свои потребности в товарах и услугах в один заказ."В 2023 году на Портале поставщиков было опубликовано более 194 тысяч котировочных сессий на 44,2 миллиарда рублей", - сообщил Пуртов.Для предпринимателей на Портале работает бот автоматических ставок и бесплатных тренингов "Школа поставщика". Как сообщили в московском департаменте информационных технологий, в этом году будет запущено еще несколько обучающих курсов.
https://ria.ru/20240208/investportal-1926025626.html
https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html
https://ria.ru/20240206/efimov-1925123975.html
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Благодаря котировочным сессиям - мини-аукционам на Портале поставщиков столица смогла сэкономить в 2023 году 7 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заместитель мэра подчеркнул, что мини-аукционы позволяют московским заказчикам покупать товары на сумму до 5 миллионов рублей, а также приобретать услуги, оплата за которые составит не более 3 миллионов рублей.
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"В 2023 году на Портале поставщиков было опубликовано более 194 тысяч котировочных сессий на 44,2 миллиарда рублей. За счет снижения начальной цены в ходе таких закупок город сэкономил семь миллиардов рублей. По итогам 2022 года экономия составила 6,2 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.
Сегодня услугами Портала пользуются 325 тысяч продавцов, каталог представленной ими продукции достиг 2,6 миллиона наименований, каждый день регистрируется еще около 3 тысяч. Покупатели из 40 регионов страны ежедневно заключают на Портале до полутора тысяч контрактов.
Мини-аукционы на Портале проходят в ограниченное время – от трех до 24 часов. За это время подрядчики могут в процессе конкуренции сбавить цену и заключить госконтракт. Попытать удачу могут не только московские предприниматели – для бизнеса из регионов Портал поставщиков также открыт.
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По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, дополнительная экономия сложилась еще и из-за проведения совместных котировочных сессий, когда несколько госучреждений объединяют свои потребности в товарах и услугах в один заказ.
«
"В 2023 году на Портале поставщиков было опубликовано более 194 тысяч котировочных сессий на 44,2 миллиарда рублей", - сообщил Пуртов.
Для предпринимателей на Портале работает бот автоматических ставок и бесплатных тренингов "Школа поставщика". Как сообщили в московском департаменте информационных технологий, в этом году будет запущено еще несколько обучающих курсов.
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