https://ria.ru/20240209/efimov-1926250892.html

Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам

Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам - РИА Новости, 09.02.2024

Ефимов: Москва сэкономила семь миллиардов рублей благодаря мини-аукционам

Благодаря котировочным сессиям - мини-аукционам на Портале поставщиков столица смогла сэкономить в 2023 году 7 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:11

2024-02-09T10:11

2024-02-09T10:11

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Благодаря котировочным сессиям - мини-аукционам на Портале поставщиков столица смогла сэкономить в 2023 году 7 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Заместитель мэра подчеркнул, что мини-аукционы позволяют московским заказчикам покупать товары на сумму до 5 миллионов рублей, а также приобретать услуги, оплата за которые составит не более 3 миллионов рублей."В 2023 году на Портале поставщиков было опубликовано более 194 тысяч котировочных сессий на 44,2 миллиарда рублей. За счет снижения начальной цены в ходе таких закупок город сэкономил семь миллиардов рублей. По итогам 2022 года экономия составила 6,2 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.Сегодня услугами Портала пользуются 325 тысяч продавцов, каталог представленной ими продукции достиг 2,6 миллиона наименований, каждый день регистрируется еще около 3 тысяч. Покупатели из 40 регионов страны ежедневно заключают на Портале до полутора тысяч контрактов.Мини-аукционы на Портале проходят в ограниченное время – от трех до 24 часов. За это время подрядчики могут в процессе конкуренции сбавить цену и заключить госконтракт. Попытать удачу могут не только московские предприниматели – для бизнеса из регионов Портал поставщиков также открыт.По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, дополнительная экономия сложилась еще и из-за проведения совместных котировочных сессий, когда несколько госучреждений объединяют свои потребности в товарах и услугах в один заказ."В 2023 году на Портале поставщиков было опубликовано более 194 тысяч котировочных сессий на 44,2 миллиарда рублей", - сообщил Пуртов.Для предпринимателей на Портале работает бот автоматических ставок и бесплатных тренингов "Школа поставщика". Как сообщили в московском департаменте информационных технологий, в этом году будет запущено еще несколько обучающих курсов.

https://ria.ru/20240208/investportal-1926025626.html

https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы)