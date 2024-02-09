https://ria.ru/20240209/dtp-1926336767.html

В Барнауле автомобиль сбил супругов на пешеходном переходе

В Барнауле автомобиль сбил супругов на пешеходном переходе - РИА Новости, 09.02.2024

В Барнауле автомобиль сбил супругов на пешеходном переходе

Прокуратура проводит проверку из-за сбитых автомобилем в Барнауле на "зебре" супругов-пешеходов, женщина скончалась, сообщила журналистам помощник прокурора... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:17

2024-02-09T07:17

2024-02-09T07:17

барнаул

происшествия

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БАРНАУЛ, 9 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку из-за сбитых автомобилем в Барнауле на "зебре" супругов-пешеходов, женщина скончалась, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем… по улице Попова, 29 в городе Барнауле. Ведомством предварительно установлено, что супруги переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и были сбиты автомобилем "УАЗ Патриот" под управлением 63-летнего местного жителя. 73-летний пешеход и его 71-летняя супруга получили комплексные телесные повреждения. Женщина впоследствии скончалась", - говорится в сообщении. Территориальному прокурору предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. "Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - уточнила Антошкина РИА Новости.

https://ria.ru/20240208/dtp-1926253388.html

барнаул

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барнаул, происшествия