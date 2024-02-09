https://ria.ru/20240209/donbass-1926295082.html

Украина начала войну в Донбассе в 2014 году, применив авиацию, заявил Путин

Украина начала войну в Донбассе в 2014 году, применив авиацию, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Украина начала войну в Донбассе в 2014 году, применив авиацию, заявил Путин

Украина начала войну в Донбассе в 2014 году, применив авиацию и артиллерию против мирных граждан, есть видеозапись авиаудара по Донецку, рассказал президент РФ... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:24

2024-02-09T02:24

2024-02-09T02:24

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина начала войну в Донбассе в 2014 году, применив авиацию и артиллерию против мирных граждан, есть видеозапись авиаудара по Донецку, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ, и назвал его колоссальной ошибкой с политической точки зрения. "Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого всё началось. Есть же видеозапись, когда самолёты наносят удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, ещё одну, потерпели неудачу – ещё готовят. И всё ещё на фоне военного освоения этой территории и открытия дверей в НАТО", - сказал Путин в интервью Карлсону. Президент заявил, что с российской стороны было бы "преступной беспечностью" не проявлять обеспокоенность. "Просто политическое руководство Штатов подогнало нас к черте, за которую мы уже не могли переступить, потому что это разрушало саму Россию", - пояснил он. Россия не могла бросить "под военную машину" своих единоверцев и, по сути, часть русского народа.

https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

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в мире, украина, донбасс, донецк, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), нато, интервью владимира путина такеру карлсону