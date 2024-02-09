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Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах - РИА Новости, 09.02.2024
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03:55 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/dollar-1926315233.html
Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах
Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах - РИА Новости, 09.02.2024
Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах
Доля расчетов в долларах во внешней торговле России снизилась до 13% против порядка 50% до 2022 года, виной этому стала недальновидная политика США, заявил... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:55
2024-02-09T03:55
россия
сша
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доля расчетов в долларах во внешней торговле России снизилась до 13% против порядка 50% до 2022 года, виной этому стала недальновидная политика США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "До 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчётах с третьими странами, а сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились", - сказал президент РФ. Он напомнил, что это США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. "Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире", - уверен Путин. Вместе с тем, расчеты в юанях до 2022 года были примерно 3%. "Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34% с небольшим, в юанях", - сказал президент. "Зачем Соединенные Штаты это сделали? Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло. Больше того, смотрите: другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях", - добавил президент. Таким образом, США сами убивают доллар, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240209/dollar-1926315003.html
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россия, сша, экономика, владимир путин, такер карлсон
Россия, США, Экономика, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин оценил снижение во внешней торговле России расчетов в долларах

Путин: расчеты в долларах во внешней торговле России снизились до 13%

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доля расчетов в долларах во внешней торговле России снизилась до 13% против порядка 50% до 2022 года, виной этому стала недальновидная политика США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
«
"До 2022 года примерно 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчётах с третьими странами, а сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились", - сказал президент РФ.
Он напомнил, что это США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. "Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире", - уверен Путин.
Вместе с тем, расчеты в юанях до 2022 года были примерно 3%. "Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях и примерно столько же, 34% с небольшим, в юанях", - сказал президент.
"Зачем Соединенные Штаты это сделали? Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло. Больше того, смотрите: другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях", - добавил президент. Таким образом, США сами убивают доллар, подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США
03:52
 
РоссияСШАЭкономикаВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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