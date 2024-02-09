https://ria.ru/20240209/dollar-1926315003.html
Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США
Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США
Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:52
2024-02-09T03:52
2024-02-09T05:12
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы", - сказал Путин на вопрос журналиста о том, исчезнет ли доллар как резервная валюта. Президент России добавил, что доллар - это основа основ могущества США. "Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия. Тем не менее это (доллар - ред.) главное оружие сохранения могущества США в мире", - продолжил Путин. По его мнению, решение политического руководства США использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы является ошибочным. "Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка", - сказал он. Путин добавил, что "даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас". "Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира", - заявил президент РФ.
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россия, сша, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США
Путин назвал использование доллара для внешнеполитической борьбы ошибкой США
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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"Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы", - сказал Путин на вопрос журналиста о том, исчезнет ли доллар как резервная валюта.
Президент России добавил, что доллар - это основа основ могущества США.
"Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия. Тем не менее это (доллар - ред.) главное оружие сохранения могущества США в мире", - продолжил Путин.
По его мнению, решение политического руководства США использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы является ошибочным. "Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка", - сказал он.
Путин добавил, что "даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас".
"Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира", - заявил президент РФ.
Путин рассказал, что Россия пыталась выстроить отношения с США