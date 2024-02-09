https://ria.ru/20240209/dollar-1926315003.html

Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США

Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал использование доллара для политической борьбы ошибкой США

Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:52

2024-02-09T03:52

2024-02-09T05:12

россия

сша

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства США - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов - использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы", - сказал Путин на вопрос журналиста о том, исчезнет ли доллар как резервная валюта. Президент России добавил, что доллар - это основа основ могущества США. "Думаю, что все это прекрасно понимают: сколько ни напечатай долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная: по-моему, три процента, примерно 3,4, приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно, конечно. О чем говорит долг в 33 триллиона? Это же эмиссия. Тем не менее это (доллар - ред.) главное оружие сохранения могущества США в мире", - продолжил Путин. По его мнению, решение политического руководства США использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы является ошибочным. "Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка", - сказал он. Путин добавил, что "даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас". "Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20240209/putin-1926314218.html

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