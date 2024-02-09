https://ria.ru/20240209/dokumenty-1926286152.html

ФСБ рассекретила документы о том, как молодогвардеец Кошевой мстил нацистам

ФСБ рассекретила документы о том, как молодогвардеец Кошевой мстил нацистам - РИА Новости, 09.02.2024

ФСБ рассекретила документы о том, как молодогвардеец Кошевой мстил нацистам

Один из лидеров подпольной советской организации "Молодая гвардия" Олег Кошевой начал в 1942 году борьбу с гитлеровскими оккупантами после того, как те на его... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:38

2024-02-09T00:38

2024-02-09T00:54

краснодон

ссср

москва

анатолий попов

владимир путин

иосиф сталин (джугашвили)

молодая гвардия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Один из лидеров подпольной советской организации "Молодая гвардия" Олег Кошевой начал в 1942 году борьбу с гитлеровскими оккупантами после того, как те на его глазах зверски убили женщину с грудным ребенком – об этом в свое время органам госбезопасности СССР рассказала мать героя. Ее показания содержатся в архивных документах ФСБ России, рассекреченных в рамках проекта "Без срока давности", и с которыми ознакомилось РИА Новости. В пятницу исполняется 81 год со дня казни гитлеровцами Кошевого и ряда других молодогвардейцев. "Молодая гвардия" - советская подпольная антифашистская организация, созданная в сентябре 1942 года и действовавшая в основном в городе Краснодоне (ныне Луганская народная республика). История "Молодой гвардии" считается одним из самых известных символов сопротивления советского народа гитлеровцам и их пособникам на территориях СССР, оккупированных в годы Великой Отечественной войны. Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло от угона в Германию 2 тысяч местных жителей. Из-за предательства деятельность "Молодой гвардии" была прервана, большинство подпольщиков захвачены, подвергнуты жесточайшим пыткам и зверски казнены. В январе 1943 года в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5 гитлеровцы сбросили 71 человека, из которых часть предварительно расстреляли, но часть сбросили живыми. Среди казненных тогда были Ульяна Громова, Иван Земнухов, Виктор Третьякевич, Сергей Тюленин. В лесу под Ровеньками, где размещалась окружная жандармерия, 9 февраля 1943 года были расстреляны пять человек, в том числе Олег Кошевой и Любовь Шевцова. Четырнадцатого февраля 1943 года Краснодон был освобожден Красной армией. Молодогвардейцев с воинскими почестями перезахоронили в городском парке. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года молодогвардейцам Громовой, Земнухову, Кошевому, Тюленину, Шевцовой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1990 года этого же звания посмертно удостоился командир "Молодой гвардии" Иван Туркенич (ему в 1943 году удалось избежать ареста, он затем воевал в рядах Красной армии и погиб в августе 1944 года при освобождении Польши). Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя России в сентябре 2022 года было посмертно присвоено молодогвардейцу Третьякевичу. Грудничок, раздавленный мотоцикломСразу же после освобождения Краснодона советские органы государственной безопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к совершению преступлений против мирного населения. Массовость и жестокость расправы над молодогвардейцами обращали на себя внимание даже на фоне зверств, которые нацисты и их пособники совершали на оккупированных территориях Советского Союза, поэтому следствие в отношении палачей "Молодой гвардии" шло особо тщательно. Среди рассекреченных документов – показания матери Олега Кошевого Елены, данные ею 12 октября 1946 года в следственной части по особо важным делам министерства государственной безопасности СССР. Елена Кошевая, в частности, рассказала, что стало отправной точкой в борьбе ее сына с гитлеровскими оккупантами. В июле 1942 года Олег Кошевой, ученик 9 класса краснодонской средней школы имени Горького вместе с другими жителями города эвакуировался на восток, говорила Елена Кошевая. Сама она осталась в Краснодоне с матерью, заболевшей брюшным тифом. "Двадцать пятого июля 1942 года Олег вернулся в Краснодон, не сумев эвакуироваться ввиду того, что все пути отхода были отрезаны. К этому времени Краснодон был уже захвачен немцами. С первого же дня вступления в город немцы стали производить массовые аресты, грабежи и насилия над советскими гражданами", - показала Кошевая. Олег, вернувшись домой, рассказал о зверствах гитлеровцев в отношении мирных граждан, добавила она. "На его глазах происходила расправа немецкого солдата с советской женщиной… Немецкий солдат хотел ограбить эту женщину, но она оказала сопротивление. Тогда немец расстрелял женщину, а ее грудного ребенка, схватив за ноги, ударил головой о мостовую и затем труп ребенка переехал мотоциклом", - говорила Кошевая. Она вспоминала, как в ее доме остановился немецкий генерал фон Вельзен с денщиком-немцем, хорошо говорившим по-русски. "Как-то денщик немецкого генерала в разговоре со мной и сыном начал высмеивать русских людей, нашу культуру и обычаи. Он называл русских некультурными, отсталыми людьми, употребляя при этом всякие нецензурные выражения. Олег вмешался в разговор и, передав подробности происходившей в его присутствии расправы немецкого солдата с советской женщиной и ее грудным ребенком, с возмущением заявил: "Русские так вот никогда бы не поступили", - говорила Кошевая. В ответ на это денщик ударил Олега по лицу, добавила она. "Я вступилась за сына, которому немец угрожал расстрелом. Отозвав Олега во двор, я сказала: "Зачем ты открыто вступил в спор с немцем, ведь ты ничего не добьешься, а себя погубишь и мне причинишь горе", - сказала Елена Кошевая. "Олег на это заметил: "Все равно молчать я не буду и не стану ждать, пока немцы расправятся со мной, как расправились с женщиной и ее ребенком", - вспоминала она. По словам Кошевой, она спросила сына, что же делать – ведь у того не было ни близких, которым можно было довериться, не было и оружия. "Олег на это уверенно сказал: "Ну и что же, не обязательно сразу иметь оружие, можно пока обойтись и без него", - добавила она. В том разговоре Олег Кошевой поделился с матерью "возникшими у него планами проведения нелегальной работы в немецком тылу". "Он заявил, что нужно всеми доступными средствами противодействовать немецкой пропаганде, утверждавшей, что советская армия якобы разбита под Сталинградом и в ближайшие дни немцы одержат решающую победу и окончательно разгромят Советский Союз. Нужно, говорил Олег, разъяснять народу лживость немецкой пропаганды, убеждая советских людей в том, что Красная Армия борется и никогда не будет разбита, что, наоборот, скоро она погонит немцев от Сталинграда", - рассказывала Елена Кошевая. По ее словам, по мысли Олега в листовках следовало призывать советскую молодежь сопротивляться угону в немецкую каторгу и не являться на немецкие биржи труда для обязательной регистрации, проходить которую приказывали оккупационные немецкие власти. "Вот это дело, сказала я Олегу, так будет лучше, а не лезть в открытую драку с немецким солдатом. Олег остался доволен тем, что нашел во мне поддержку, а через два дня я убедилась, что Олег уже приступил к делу", - добавила Кошевая. Первые листовкиОна вспоминала, что вскоре после того разговора, в первых числах августа 1942-го, застала дома Олега с товарищами – Иваном Земнуховым и Анатолием Поповым. "В комнате также находился мой брат – Николай Коростылев, главный геолог треста "Краснодонуголь". Все четверо сидели за столом и писали. Когда я вошла в комнату, товарищи Олега смутились, но он их успокоил, предупредив, что я в курсе дела, со мной он уже говорил и получил мое согласие", - говорила Кошевая. По ее словам, она поинтересовалась, что писали собравшиеся. "Оказалось, что они составляли листовки с призывом к советским людям не верить лживой немецкой пропаганде об успехах германской армии не являться для регистрации на биржи труда и подрывать все мероприятия немецких оккупационных властей", - отмечала Кошевая. "Всего в тот день было изготовлено до 20 листовок. Олег сказал: "Вечером пойдем в кино и там все листовки распространим". Вернувшись из кино в десятом часу вечера, Олег, смеясь, сказал: "А все-таки немецкие полицейские – глупые люди. Мы сумели тайком раздать листовки не только посетителям кино, но две из них при выходе сунули в карман даже одному из полицейских", - добавила мать героя. С первых чисел августа 1942-го Олег Кошевой с товарищами ежедневно писали и расклеивали на домах, заборах и телеграфных столбах листовки с призывом к сопротивлению оккупантам. Предсмертные слова ребенкаКошевая рассказала, как в середине августа 1942-го гитлеровцы учинили жестокую расправу над несколькими десятками жителей Краснодона – в том числе стариками, женщинами и даже детьми в возрасте до пяти лет. По ее словам, обреченных краснодонцев оккупанты "вечером вывели в городской парк, заставили их вырыть себе ямы и, связанными за руки, стоя в ряд по пять, закопали живыми". "В этот вечер к нам во двор доносились стоны и вопли советских людей. Долго я буду помнить донесшийся до нас детский голос и слова, обращенные к матери: "Давай простимся, мамочка, нас сейчас закопают", - вспоминала Кошевая. "Не только я, но и Олег слышал эти стоны и крики", - добавила она. Олег Кошевой тяжело переживал гибель краснодонцев. "Взволнованно прохаживаясь по двору, все обращался ко мне со словами: "Где же достать оружие, одними листовками всего ведь не сделаешь", - говорила Кошевая. На следующий день Олег достал радиоприемник у горного инженера треста "Краснодонуголь" Виктора Кестринова. В самом начале Великой Отечественной войны все граждане СССР в целях противодействия германской радиопропаганде были обязаны сдать личные радиоприемники. У Кестринова же приемник остался от одного из советских офицеров после отступления Красной Армии. Елена Кошевая рассказала, как ее сын пустил радиоприемник в дело: "Хотя при немцах в дома жителей Краснодона электроэнергия не подавалась, с помощью Николая Коростылева Олег подключился к уличной электросети и в часы, когда из Москвы передавались сводки Совинформбюро о положении на советско-германском фронте, радиоприемник работал". "Вначале сводки Совинформбюро записывал сам Олег, а незадолго до октябрьских праздников приходили слушать радиопередачи из Москвы и его товарищи: Ваня Земнухов, Ваня Туркенич, Анатолий Попов, Уля Громова и Люба Шевцова. Записанные ими сводки Совинформбюро размножались, а затем нелегально распространялись по городу", - говорила Кошевая. Создание "Молодой гвардии" Елена Кошева вспоминала, как родилась собственно "Молодая гвардия". "Со временем вокруг Олега и его товарищей сгруппировалось до 25 учащихся школ имени Горького и имени Ворошилова. В начале сентября 1942 года в нашей квартире по Садовой улице, 6, состоялось первое собрание участников подпольной организации", - свидетельствовала она. Сама Кошевая тоже присутствовала на собрании, "но временами выходила на улицу – караулить, опасаясь, как бы скопление молодежи в моей квартире не было замечено посторонними". На собрании избрали первоначальный состав штаба организации. "На первом собрании был также утвержден текст клятвы, составленной Олегом и Ваней Земнуховым, которую впоследствии давал каждый вновь вступающий в "Молодую гвардию". Было принято решение, в целях конспирации, всех вновь вступающих в организацию комплектовать в пятерки. В связи с намечавшимся немцами вывозом из Краснодонского района нового урожая хлеба, участники организации решили поджигать на полях стога и заражать зерно на складах клещом. Штаб предложил участникам организации любыми средствами приобретать оружие. Возмездие предателям и палачам В Краснодоне 15-18 августа 1943 года состоялся закрытый судебный процессе над группой пособников нацистов, принимавших участие в убийствах мирных жителей, в том числе в расправе над членами "Молодой гвардии". На скамье подсудимых находились предатели и палачи молодогвардейцев следователь местной полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов и его пасынок Геннадий Почепцов. Военным трибуналом войск НКВД Ворошиловградской области все трое обвиняемых были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор публично привели в исполнение 19 августа того же года. В дальнейшем поиск преступников, причастных к зверской расправе над молодогвардейцами, продолжился не только на территории Советского Союза, но и в зоне советской военной оккупации в Германии. В начале апреля 1947 года в городе Баутцене сотрудниками оперсектора МГБ Берлина установлен, задержан и этапирован в Москву начальник Ровеньковской окружной жандармерии капитан Эрнст Эмиль Ренатус. К концу лета 1947 года на территории Германии были разысканы и доставлены в Москву еще трое немецких жандармов, бывших подчиненных Ренатуса - Якоб Шульц, Отто Древитц и Эрих Шредер. Все четверо участвовали в расправе над молодогвардейцами. Следствие по делу немецких жандармов проводили сотрудники следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Все обвиняемые содержались в Лефортовской тюрьме. В ходе следствия обвиняемым предъявлялись для опознания фотографии казненных молодогвардейцев. Ренатус на допросе 12 ноября 1947 года подтвердил следствию свою причастность к расправе над молодогвардейцами: "по моему приказу были расстреляны участники вскрытой немцами в городе Краснодоне подпольной комсомольской организации "Молодая Гвардия". В тот же день бывший гитлеровский жандарм Древитц дал показания о своем участии в казни членов "Молодой Гвардии": "я заметил среди трупов, что Кошевой остался живым и был только ранен. Я подошел к месту, где лежал Кошевой, и в упор выстрелил ему в голову". Во время этого же допроса Древитц рассказал, как себя перед казнью вела Шевцова. "Из числа расстрелянных в последний раз я хорошо запомнил Шевцову. Она обратила на себя мое внимание своим внешним видом. У нее была красивая стройная фигура, продолговатое лицо. Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью, когда я Шевцову подвел к краю ямы для расстрела, она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой приняла смерть. Одета Шевцова была в темно-синее пальто, с головы ее свисал платок", - сказал Древитц. Другой участник расправы над советскими патриотами немецкий жандарм Шредер на допросе 12 ноября 1947 года также дал признательные показания. "В феврале 1943 года за два дня до бегства из Ровенек на запад я принимал участие в казни восьми советских патриотов, в числе которых находилась Любовь Шевцова", - говорил он. В конце сентября 1946 и в ноябре 1947 года министр госбезопасности СССР направлял руководству страны докладные записки с предложением об организации судебного процесса по делу участников зверской расправы над участниками "Молодой Гвардии". В конце марта 1948 года МГБ СССР доложило Иосифу Сталину окончательные результаты розыска участников зверской расправы над молодогвардейцами. Двадцать девятого октября 1949 года по постановлению Особого совещания при МГБ СССР "за учинимые на территории СССР зверства и насилия над гражданским населением" Древиц, Ренатус, Шредер и Шульц получили по 25 лет лагерей (такой тогда была самая строгая мера наказания в СССР).

https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

https://ria.ru/20231218/arkhivy-1916374526.html

https://ria.ru/20240203/uchenye-1925145876.html

https://ria.ru/20240127/arkhivy-1923786998.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866218891.html

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краснодон, ссср, москва, анатолий попов, владимир путин, иосиф сталин (джугашвили), молодая гвардия