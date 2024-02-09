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Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 09.02.2024
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12:46 09.02.2024 (обновлено: 12:47 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/diplomaty-1926399457.html
Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником
Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 09.02.2024
Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в субботу поздравит российских дипломатов с профессиональным праздником, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:46
2024-02-09T12:47
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу поздравит российских дипломатов с профессиональным праздником, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков “Мы готовимся также поздравлять завтра всех наших дипломатов с Днем дипломатического работника. Путин также имеет в виду поздравить российскую дипломатию с этим важным профессиональным праздником”, - сказал Песков. День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником

Песков: Путин в субботу поздравит дипломатов с профессиональным праздником

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу поздравит российских дипломатов с профессиональным праздником, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
«
“Мы готовимся также поздравлять завтра всех наших дипломатов с Днем дипломатического работника. Путин также имеет в виду поздравить российскую дипломатию с этим важным профессиональным праздником”, - сказал Песков.
День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
День дипломатического работника в РФ
10 февраля 2023, 02:03
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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