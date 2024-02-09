https://ria.ru/20240209/diplomaty-1926399457.html

Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником

Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 09.02.2024

Путин поздравит дипломатов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в субботу поздравит российских дипломатов с профессиональным праздником, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:46

2024-02-09T12:46

2024-02-09T12:47

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу поздравит российских дипломатов с профессиональным праздником, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков “Мы готовимся также поздравлять завтра всех наших дипломатов с Днем дипломатического работника. Путин также имеет в виду поздравить российскую дипломатию с этим важным профессиональным праздником”, - сказал Песков. День дипломатического работника в России отмечается 10 февраля.

https://ria.ru/20230210/prazdnik-1850518071.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество