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Тульские десантники захватили опорный пункт в районе Веселого
Тульские десантники захватили опорный пункт в районе Веселого - РИА Новости, 09.02.2024
Тульские десантники захватили опорный пункт в районе Веселого
Штурмовые группы тульских десантников в ходе активных боевых действий на Донецком направлении захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:18
2024-02-09T05:18
2024-02-09T05:30
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ЛУГАНСК, 9 фев – РИА Новости. Штурмовые группы тульских десантников в ходе активных боевых действий на Донецком направлении захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое, рассказали в Минобороны России.Сам населенный пункт Веселое в ДНР подразделения тульских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии освободили в середине января."Штурмовые группы тульских десантников в ходе ведения активных боевых действий на донецком направлении в зоне проведения СВО захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое ДНР", - сообщили в военном ведомстве.Группы бойцов ВДВ несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма по предоставленным данным разведки, заранее знали карту местности противника и его маршруты."Основная задача штурмовых групп заключалась в зачистке окопов и передаче их основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае атак со стороны противника", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240207/spetsoperatsiya-1925915844.html
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донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Тульские десантники захватили опорный пункт в районе Веселого
Тульские десантники захватили опорный пункт в районе населенного пункта Веселое