https://ria.ru/20240209/delo-1926469978.html

В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек

В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек - РИА Новости, 09.02.2024

В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек

Следователи возбудили уголовное дело в отношении судимого за педофилию мужчины, преследовавшего двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:17

2024-02-09T17:17

2024-02-09T17:18

происшествия

ростов-на-дону

ростов

аксайский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении судимого за педофилию мужчины, преследовавшего двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. Ранее сообщалось, что в Ростове странный мужчина преследовал школьницу и пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2. Местный житель заметил это и спугнул неизвестного. После того, как в полицию поступило заявление от местных жителей, мужчину задержали. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аксайского района по подозрению в покушении на развратные действия в отношении двух малолетних девочек (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 135 УК РФ)… Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления", - говорится в релизе СУСК. Уточняется, что подозреваемый преследовал в тот день не только девочку, за которой пытался проникнуть в подъезд. Была еще одна несовершеннолетняя, которая успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. "Совершить в отношении них противоправные действия злоумышленник не смог по не зависящим от него обстоятельства, поскольку одна из девочек успела войти в квартиру, где проживала, а во время преследования второй девочки его спугнул прохожий", - рассказали в следствии. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и "действиям неравнодушных граждан", злоумышленник был задержан у себя дома. Решается вопрос о его заключении в СИЗО.

https://ria.ru/20240207/pedofil-1926007993.html

https://ria.ru/20240122/prigovor-1922833521.html

https://ria.ru/20231215/srok-1915945001.html

ростов-на-дону

ростов

аксайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов-на-дону, ростов, аксайский район