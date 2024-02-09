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В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек - РИА Новости, 09.02.2024
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17:17 09.02.2024 (обновлено: 17:18 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/delo-1926469978.html
В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек
В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек - РИА Новости, 09.02.2024
В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек
Следователи возбудили уголовное дело в отношении судимого за педофилию мужчины, преследовавшего двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:17
2024-02-09T17:18
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении судимого за педофилию мужчины, преследовавшего двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. Ранее сообщалось, что в Ростове странный мужчина преследовал школьницу и пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2. Местный житель заметил это и спугнул неизвестного. После того, как в полицию поступило заявление от местных жителей, мужчину задержали. "Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аксайского района по подозрению в покушении на развратные действия в отношении двух малолетних девочек (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 135 УК РФ)… Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления", - говорится в релизе СУСК. Уточняется, что подозреваемый преследовал в тот день не только девочку, за которой пытался проникнуть в подъезд. Была еще одна несовершеннолетняя, которая успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. "Совершить в отношении них противоправные действия злоумышленник не смог по не зависящим от него обстоятельства, поскольку одна из девочек успела войти в квартиру, где проживала, а во время преследования второй девочки его спугнул прохожий", - рассказали в следствии. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и "действиям неравнодушных граждан", злоумышленник был задержан у себя дома. Решается вопрос о его заключении в СИЗО.
https://ria.ru/20240207/pedofil-1926007993.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростов, аксайский район
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростов, Аксайский район
В Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек

СК: в Ростове-на-Дону завели дело на педофила, преследовавшего двух девочек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении судимого за педофилию мужчины, преследовавшего двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что в Ростове странный мужчина преследовал школьницу и пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2. Местный житель заметил это и спугнул неизвестного. После того, как в полицию поступило заявление от местных жителей, мужчину задержали.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аксайского района по подозрению в покушении на развратные действия в отношении двух малолетних девочек (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 135 УК РФ)… Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления", - говорится в релизе СУСК.
Уточняется, что подозреваемый преследовал в тот день не только девочку, за которой пытался проникнуть в подъезд. Была еще одна несовершеннолетняя, которая успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя.
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"Совершить в отношении них противоправные действия злоумышленник не смог по не зависящим от него обстоятельства, поскольку одна из девочек успела войти в квартиру, где проживала, а во время преследования второй девочки его спугнул прохожий", - рассказали в следствии.
Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и "действиям неравнодушных граждан", злоумышленник был задержан у себя дома. Решается вопрос о его заключении в СИЗО.
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