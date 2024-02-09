https://ria.ru/20240209/boyarskiy-1926471140.html

Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования

Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования - РИА Новости, 09.02.2024

Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:24

2024-02-09T17:24

2024-02-09T17:24

культура

михаил боярский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. 6 февраля сообщалось, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования. "Все в порядке, он уже дома", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ближайший спектакль с участием Боярского состоится 20 февраля. Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.

https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html

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2024

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михаил боярский