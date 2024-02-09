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Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования - РИА Новости, 09.02.2024
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:24
2024-02-09T17:24
2024-02-09T17:24
культура
михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. 6 февраля сообщалось, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования. "Все в порядке, он уже дома", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ближайший спектакль с участием Боярского состоится 20 февраля. Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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михаил боярский
Культура, Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Театре имени Ленсовета: Михаила Боярского выписали из больницы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета.
6 февраля сообщалось, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования.
"Все в порядке, он уже дома", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ближайший спектакль с участием Боярского состоится 20 февраля.
Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
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