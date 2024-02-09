Рейтинг@Mail.ru
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:24 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/boyarskiy-1926471140.html
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования - РИА Новости, 09.02.2024
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:24
2024-02-09T17:24
культура
михаил боярский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741199011_0:118:1938:1208_1920x0_80_0_0_517e29e14ec7c7719a65d56773258dd5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета. 6 февраля сообщалось, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования. "Все в порядке, он уже дома", - сказала собеседница агентства. По ее словам, ближайший спектакль с участием Боярского состоится 20 февраля. Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741199011_0:0:1924:1443_1920x0_80_0_0_7987b9b5d373c0fc32df943ef223c555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил боярский
Культура, Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования

Театре имени Ленсовета: Михаила Боярского выписали из больницы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Актер Михаил Боярский. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, сообщили РИА Новости в Театре имени Ленсовета.
6 февраля сообщалось, что Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу для планового обследования.
"Все в порядке, он уже дома", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, ближайший спектакль с участием Боярского состоится 20 февраля.
Ранее в конце декабря артист уже проходил плановое обследование в больнице. До этого в конце ноября Боярский был госпитализирован, его выписали в начале декабря.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Михаил Боярский заявил о завершении актерской карьеры в театре
14 марта 2023, 12:29
 
КультураМихаил Боярский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала